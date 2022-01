Querida Ceci

¿Qué hay más allá del dolor de perder a un ser querido?

Dios quiera que todos se encuentren buenos de salud en unión de sus familiares. Acabo de recibir una cartita de una joven en la que pregunta, ¿Que hay más allá del dolor de perderá un ser querido?Es fabuloso ser positivo. También es fabuloso recocer lo que se siente. La naturaleza nos ha dado sentimientos para pasar por ciertas experiencias: negarlo causa más dolor.Cuando muere un ser querido, el proceso de aflicción dura como mínimo un año. De modo que se muy cariñoso contigo y date permiso para afligirte y llorar, no hay ninguna regla para hacerlo.También es correcto enfadarse y ponerse histérico cuando alguien se muere. Acuérdate que es muy necesario dar salida a tus sentimientos. Permite llorar. Mírate al espejo y gime lo que sientas.Déjalo salir, de lo contrario, te crearas problemas en tu cuerpo. Insiste en hacerlo de tu parte. Aunque el desahogo de la aflicción lleva su tiempo a veces uno se sienta como si estuviera en un pozo sin fondoEs bueno recordar que no perdemos a nadie cuando muere alguien puesto que esa persona jamás nos perteneció. Si te resulta muy difícil hacerlo, te sugiero que medites, fuera lo que fuera que esa persona creyera o hiciera cuando estaba viva, en el momento que deja el planeta, se levanta un velo y ella ve la vida con mucha claridad y nitides.De modo que las personas que han muerto ya no tienen los temores y las creencias que tenían cuando estaban aquí, si estas sufriendo mucho esa persona te diría que no te preocupes que todo está bien. En tu meditación pídele que te ayude pasar ese periodo y dile que lo amas.Emplea el tiempo de duelo en trabajar en tu interior. La muerte de un ser querido hace aflorar mucho tristeza. Dile también te amo y te dejo libre. Tú estás libre y yo estoy libre.Muchas personas viven con un dolor cotidiano pero si nos ponemos a pensar en la mayoría de los casos el dolor intenta decirnos algo. Sea cual fuese el mensaje debemos recordar que el cuerpo humano es una maquina maravillosa que tu puedes librarte del dolor. Dios te bendiga, escribirme a cmsanez177@gmail.com o al Latino PO Box 522. Mauldin, SC 29669