¿Qué le espera a los otros 3 policías involucrados en la muerte de George Floyd?

Tras el veredicto a Chauvin

El juicio de los agentes Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao comenzará en agosto. Están señalados por "asistir e instigar" el asesinato en segundo grado y homicidio en segundo grado de Floyd.El veredicto de culpabilidad contra el expolicía Derek Chauvin por el asesinato del afroestaounidense George Floyd hizo historia este martes. Pero Chauvin no actuó solo. Tres oficiales más le acompañaron y asistieron: ¿qué les espera?A los policías Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao ya los despidieron tras el suceso y el 23 de agosto comienza el juicio en su contra. Se enfrentan a cargos que pueden conllevar entre 15 y 40 años de cárcel por "asistir e instigar" el asesinato en segundo grado y homicidio en segundo grado de Floyd.Los días previos al 25 de mayo de 2020, Kueng y Lane se estrenaban como policías y fueron los primeros en llegar a la escena del arresto de Floyd. Thao y Chauvin lo harían después.Thao fue el único que no tuvo contacto físico con el detenido, pero lo vio todo y no actuó para frenar la agresión de sus compañeros, pese a los gritos de los ciudadanos en la calle; tampoco actuó cuando Floyd dejó de repetir que no podía respirar y sus ojos se cerraron.Los tres están libres bajo una fianza de $750,000. Tras el veredicto del lunes contra Chauvin, a quien un jurado consideró culpable del asesinato de Floyd, todos los ojos están puestos en el futuro judicial de estos exagentes.Esta es la situación en la que cada uno llegará al juicioALEXANDER KUENG, 27 añosInexperto y entrenado por ChauvinKueng y Lane llegaron de primeros a las puertas de la tienda Cup Foods en la que Floyd pagó los cigarrillos con un billete falso de $20.El asesinato de Floyd ocurrió el 25 de mayo y Kueng, de 27 años, había comenzado su carrera como policía en diciembre. Era su tercer turno y le había entrenado, sobre todo, Chauvin. No tenía ningún antecedente.Según la acusación, Kueng estaba entre Chauvin y Lane, con la rodilla en la espalda de Floyd y su mano agarrando la muñeca izquierda y esposada del afroestadounidense.Luego de que Floyd quedara inconsciente, Kueng comprobó su pulso y dijo que no lo encontró, pero ninguno de los agentes actuó en consecuencia.THOMAS LANE, 38 añosLlevaba solo días como policía y fue el primero en actuarLane fue quien ordenó a Floyd que saliera de su vehículo y quien le esposó, según la acusación. Solo llevaba días en el cuerpo policial. Tampoco tenía antecedentes por malos procedimientos.Chauvin, Kueng y Lane usaron su propio peso para reducir a Floyd en el suelo, después de que éste se negara a subirse en la parte trasera de su patrulla.Lane presionaba las piernas del detenido con sus manos y rodillas.TOU THAO, 35 añosEl más veterano y con mal historialCuando Thao llegó a la escena del arresto, Floyd ya estaba esposado. Aunque fue el único agente que no tuvo contacto físico con el afroestadounidense, la acusación considera que tenía una "vista directa" a lo que estaban haciendo sus compañeros.Thao estaba situado entre sus compañeros y los transeúntes que se acercaron a contemplar lo que ocurría. Cuando uno de los ciudadanos imploró a Chauvin que dejara a Floyd, Thao lo apartó con sus manos, según los documentos judiciales revisados por la agencia Reuters.Thao llevaba nueve años en la Policía de Minneapolis. Tenía en total seis denuncias por mala práctica policial.En su historial figura también una demanda en la que se le acusa de herir a un afroestadounidense junto a otro agente. Ese caso se cerró con un acuerdo de $25,000.El 23 de agosto, Thao, Lane y Kueng se enfrentarán a cargos por "asistir e instigar" el asesinato en segundo grado y homicidio en segundo grado de Floyd. El primero conlleva hasta 40 años de cárcel, aunque esa condena puede verse reducida hasta 15 años.