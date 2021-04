Qué podemos esperar del American Family Plan

Pese a que no hay una certidumbre de que el presidente autorice un cuarto cheque, el plan que se está proponiendo busca que las clases sociales menos favorecidas tengan ayuda necesaria para que sus hijos tengan lo indispensableLa propuesta presidencial plantea ayuda para el cuidado infantil, así como también otorgar más apoyos a las familias.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que el presidente Biden seguirá reuniéndose con su equipo de políticas para ultimar los detalles del American Family Plan, la próxima fase de su impulso de $4 billones de dólares para reformar la economía estadounidense.Pese a que muchos analistas e incluso miembros de la clase política nacional han dicho que no habrá un cuarto cheque de estímulo, la afirmación no es del todo cierta, ya que un sector de la población está presionando al presidente Joe Biden para que autorice un cuarto apoyo.Diversos activistas y un sector de demócratas del Congreso han estado instado a Biden para que respalde no sólo un cuarto cheque de estímulo, sino también pagos regulares hasta que termine la crisis por la pandemia.Sin embargo, se espera que Biden detalle su propuesta para aumentar los impuestos a los inversionistas millonarios como parte de la agenda de políticas internas de su administración para combatir la pobreza y financiar programas de educación y cuidado infantil.El American Family Plan, busca elevar la tasa impositiva sobre las ganancias de capital de su actual 20% al 39.6% para los estadounidenses que ganan $1 millón de dólares al año de ingresos por inversiones.Se mantendría en vigor un impuesto adicional del 3.8% sobre los ingresos por inversiones para financiar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, lo que elevaría el aumento total para algunos estadounidenses ricos a un 43.4% por ciento.El presidente apunta a reducir las desigualdades entre las familias trabajadoras que esencialmente terminan pagando una tasa de impuestos más alta que los inversionistas.Los aumentos de impuestos para el American Family Plan se utilizarían para respaldar la licencia familiar remunerada y los costos de cuidado de niños y hacer que el pre jardín de niños y el colegio comunitario sean gratuitos para todos.También incluiría una extensión del crédito tributario por hijos ampliado que daría a los padres con niños pequeños hasta $300 por mes o $250 para niños de seis años o más.Pese a esto, todavía no está claro si el presidente autorizará un cuarto cheque de estímulo, el cual es promovido por diversos legisladores demócratas del ala progresista, quienes insisten en que se debe seguir apoyando a los más necesitados.