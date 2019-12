Que puedes vestir en estas fiestas de Navidad

Para este último mes luce increíble cone invernales que todo el mundo envidiara. Por eso mismo aquí en te damos algunos tips e ideas para lucir a la moda y bella.Lossiempre son una buena opción, los puedes combinar con blusas de manga larga para unpuedes intentar con distintos tipos de pantalones como los Colette. Que se pueden ver increíbles con un suéter XL, un look cómodo y moderno.Lasson indispensables en esta ocasión. Puedes optar por una blusa de lentejuelas y un pantalón en la misma tonalidad. Otra manera de incorporar las lentejuelas es a través de un blazer. Elige una tonalidad que contraste con tu outfit y destacarás.Si los pantalones no son lo tuyo, lostambién se pueden lucir esta temporada.para este año serán losque puedes combinar con botas altas y lucir sexy y cómoda al mismo tiempoY claro que no podemos olvidar las; son nuestras favoritas y la de muchas, pero para poderlas usar en invierno debes de saber que las medias son tu mejor amigo. Que telas gruesas se pueden ver muy bien y al mismo tiempo ser muy cómodas. Y para tus, siempre está la opción de una falda corta y juvenil. Pero puedes intentar con faldas largas y verte mucho más elegante.es la opción que triunfa año tras año, y con la que siempre acertarás. Dan un toque elegante y sofisticado a los looks navideños.Además, sientan de escándalo y te harán brillar en cualquier evento ya sea en Nochebuena, Nochevieja o incluso en otra fiesta durante el año. Y sí, las lentejuelas también sirven para el día. Una tendencia con la que irás a la moda, si te atreves, y que podrás combinar en invierno con un jersey calentito.el color negro es elegante y triunfa, pero también puedes aportar un toque de luz con colores más llamativos. No solo podrás incorporarlo en accesorios, como hasta ahora, sino también en prendas.Nuestros favoritos son las faldas y vestidos que aportarán a esos días grises de invierno un look divertido y original.es otro de los tejidos, junto con las lentejuelas, que asociamos mucho a eventos de Navidad. El terciopelo es un tejido elegante que puedes vestir en eventos de días con un look básico con camiseta blanca, vaqueros y tacones. ¡Estarás ideal, sencilla y sobre todo, te sentirás más cómoda!una de las opciones favoritas para los eventos de Navidad está siendo, sin duda, el slip dress. Hace unos años que se ha ido haciendo un hueco en nuestro armario, y ¡nos encanta! Puedes combinarlo con otros tejidos como terciopelo, y llevar un look de diez.