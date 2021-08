¿Qué revelarán nuevos datos del censo?

¿Por qué son cruciales para los latinos en EEUU?

La Oficina del Censo publicará este jueves cifras que harán un zoom en los condados y ayudarán a entender la real magnitud del aumento que por años se ha estimado para la población hispana.Este jueves serán revelados nuevos datos del Censo 2020 que se espera muestren que las minorías —los latinos especialmente— fueron el motor del crecimiento de la población en Estados Unidos en la pasada década. De corroborarse, ese incremento se traduciría en un mayor poder a nivel local y más fondos federales para sus comunidades.Los números llegan con meses de demora y tienen el objetivo de dibujar la conformación de los distritos legislativos a nivel estatal. Llegan también luego de decepcionantes datos arrojados por el primer reporte que la Oficina del Censo publicó en abril: estados con gran presencia hispana como Arizona, Florida y Texas mostraron un aumento poblacional menor al que había sido proyectado. Y eso sumó a su vez menos escaños de los anticipados para esos estados en el Congreso en Washington DC.Las cifras de este jueves harán un zoom en los condados y ayudarán a entender la real magnitud del aumento que por años se ha estimado para la población hispana. También reflejarían, por primera vez desde que se realiza el censo, un declive en la población blanca.Un análisis del Pew Research Center estimó que los latinos fueron responsables de más de la mitad del aumento poblacional en el país en los pasados 10 años. Según ese informe de 2020, en Estados Unidos vivían 60.6 millones de latinos en 2019, el 18% de toda su población.La radiografía que darán los nuevos números también permitirá rastrear hacia qué lugares se movieron más los hispanos y dar pistas sobre qué puede haber sucedido en los estados donde se esperaba un mayor aumento poblacional.A eso estarán atentas organizaciones como la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO en inglés)."Ya en abril, cuando (la Oficina del) Censo anunció la primera serie de datos sobre el número de asientos que le toca a cada estado en el Congreso, nosotros expresamos sorpresa porque hubo lugares donde creíamos que iba a haber un mayor crecimiento, como en Florida, Texas o Arizona, y no lo hubo", dijo Juan Rosa, director nacional cívico de NALEO.Rosa explicó que evaluarán en las cifras si el crecimiento menor al esperado allí fue tal o si posiblemente se debió a "un fallo en el conteo de la comunidad latina en esos estados".Un censo con "una importancia infinita"El contexto del Censo 2020 fue atípico. Se realizó en medio de una pandemia del covid-19 que golpeó duramente a los hispanos y Rosa considera que eso puede haber incidido, pues muchos latinos estaban enfocados en "sobrevivir". La pandemia también limitó el conteo en persona y se apoyó más en las respuestas a través de internet. Ello también puede haber afectado la participación de hispanos que no cuentan con acceso a ella, dijo Rosa.Por otro lado, inmigrantes indocumentados posiblemente optaron por no ser parte del conteo en medio de un ambiente político caldeado y de los esfuerzos del entonces presidente, Donald Trump, por incluir una pregunta sobre la ciudadanía. Fueron finalmente infructuosos, pero el temor ya estaba sembrado."Introdujo un miedo en la comunidad y creemos que afectó de manera negativa el rol que la comunidad latina pudo tener para ser contada verídicamente", dijo Ramos.Enfatizó, asimismo, lo importante que es capitalizar el incremento poblacional de los latinos que se espera refleje el censo."Tiene una importancia infinita en términos del poder político de cada comunidad y cada estado; y también son datos que se usan para hacer fórmulas de inversión del dinero federal, para dirigir inversiones federales a comunidades locales", especificó.