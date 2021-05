Qué se sabe de la nueva variante híbrida de COVID-19

Que está provocado un aumento de casos en Vietnam

Una nueva variante de covid-19 que al parecer es una combinación de las variantes identificadas por primera vez en India y Reino Unido fue detectada recientemente en Vietnam, según reportaron las autoridades del país.Esta “nueva variante india con mutaciones que pertenecen originalmente a la variante de Reino Unido es muy peligrosa “, señaló el ministro de Salud de Vietnam Nguyen Thanh Long en una reunión de gobierno el sábado, según cita la agencia de noticias Reuters.Los virus mutan todo el tiempo y la mayoría de las variantes no presentan problemas significativos, pero en algunos casos, como ocurre con las variantes antes mencionadas, estas mutaciones las hacen más contagiosas.Long afirmó que la nueva variante híbrida es de hecho más transmisible que las versiones previas, sobre todo a través del aire.Esto, dijo, podría explicar por qué han aparecido tantos nuevos casos en distintas partes del país en un corto período de tiempo.Las estadísticas muestran un aumento marcado de casos en las últimas semanas: de los cerca de 6.700 casos registrados desde el inicio de la pandemia, más de la mitad fueron registrados a partir de abril de este año.El ministro explicó que la variante fue descubierta después de hacer pruebas en pacientes recién diagnosticados con el virus,Long añadió que en breve revelarán el código genético de la nueva variante.Las vacunas protegenDe acuerdo a expertos, la variante india de covid-19 (llamada B.1.617.2) identificada en octubre del año pasado es más transmisible que la de Kent/Reino Unido (B.1.1.7).Vacunas como la Pfizer o la AstraZeneca han demostrado ser muy efectivas contra la variante india luego de dos dosis, pero la protección que ofrecen después de solo una inoculación es reducida.Hasta el momento no hay ninguna evidencia que indique que ninguna mutación del coronavirus dé lugar a casos más graves de la enfermedad para la mayoría de la gente.Al igual que con la versión original del virus, el riesgo sigue siendo elevado para las personas mayores o con problemas graves de salud preexistentes.Pero aunque el nivel de peligrosidad sea igual, el hecho de ser más contagioso es en sí mismo un factor que generará un mayor número de muertos en una población que no está vacunada.Si bien al inicio de la pandemia en 2020 Vietnam fue uno de los países que actuó de forma rápida y decisiva cerrando sus fronteras, aislando y testeando a su población para frenar los contagios, la campaña de vacunación contra la covid-19 avanza de manera lenta.Hasta el momento poco más del 1% de la población ha recibido al menos una de las dos dosis de la vacuna.En los últimos días, las autoridades iniciaron un testeo masivo en grupos de riesgo en la Ciudad de Ho Chi Minh e introdujeron nuevas medidas de distanciamiento social para frenar el aumento de casos que, en dicha ciudad, estuvieron vinculados a una misión cristiana.También decidieron cerrar restaurantes y bares e interrumpir eventos religiosos por los próximos 15 días.Según datos de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, se han registrado en Vietnam 47 muertes vinculadas al coronavirus.