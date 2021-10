¿Qué significa ser americano?

Por Lee H. Hamilton

Supongo que la pregunta es incontestable: somos un país vasto y diverso, y cada uno de nosotros responde a la pregunta a su manera.Creo que hay características que muchos reconoceríamos: rasgos en común que resuenan en todas las comunidades y divisiones, independientemente de nuestra edad o creencias políticas. Podría comenzar, por ejemplo, con la fe en la promesa y los ideales de los Estados Unidos, en su Constitución y sus leyes, y quizás sobre todo en la libertad, la independencia y la oportunidad que muchos americanos consideran su derecho de nacimiento.Sin embargo, hemos equilibrado esta búsqueda de la libertad con un sentido de responsabilidad hacia la comunidad. Como americano, aceptas ciertas responsabilidades: emitir un voto; respetar las leyes y, si no está de acuerdo con ellas, trabajar en el sistema para cambiarlas; defender la Constitución; y respetar los derechos, creencias y opiniones de los demás, esté o no de acuerdo con ellos.El éxito de la democracia americana se basa en todo tipo de valores: mentalidad abierta, ciudadanía informada, honestidad, competencia. Pero una de las cosas que también he notado dondequiera que he viajado en el país es un deseo impactante e impresionante de mejorar las cosas, de mejorar nuestras comunidades y las vidas de las personas que viven en ellas.En general, los americanos tenemos la certeza de que el cambio es posible, que, como nación, progresamos con el tiempo sobre la base de los esfuerzos de la gente común y los líderes políticos por igual.En el fondo, el sistema americano, nuestra democracia representativa, se trata de cómo resolvemos nuestras diferencias para hacer avanzar nuestros pueblos y ciudades, estados y el país en su conjunto.Al final, esto significa que el país depende de un conjunto de virtudes comunes en sus ciudadanos: respeto mutuo, tolerancia, empatía, cortesía, humildad, determinación, la voluntad de enfrentar los desafíos y enfrentarlos directamente, que son la base de nuestra capacidad. para progresar juntos.Me doy cuenta de que, en este día de extrema división política, todo eso puede parecer un poco deslumbrante. Hay muchos americanos que no tienen paciencia con los del otro lado y que no tienen ningún deseo de tratar de comprenderlos o simpatizar con ellos. Sin embargo, la necesidad básica que enfrentamos como americanos no ha cambiado y es utilizar el sistema político para resolver nuestros desafíos fundamentales.Hay todo tipo de líneas divisorias en la política americana en este momento: entre aquellos que quieren usar el sistema político para expandir las oportunidades individuales y ofrecer una oportunidad más justa en el futuro y aquellos que quieren que el gobierno proteja sus medios de subsistencia y estilo de vida, entre aquellos que quieren facilitar la votación y los que quieren restringirlo, entre los que abrazan un país en proceso de diversificación y los que se preocupan por sus implicaciones en sus propias vidas.Pero ser americano significa enfrentar esa tarea, hacer nuestro mejor esfuerzo para encontrar soluciones con las que la mayoría de los americanos puedan vivir y reconocer que la oportunidad de hacer todo esto como ciudadanos comunes es uno de los regalos que nos otorga el ser americano.Lee Hamilton es Asesor Principal del Centro de Gobierno Representativo de la Universidad de Indiana. Fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante 34 años.