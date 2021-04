Qué son los pagos suplementarios o Plus-Up del tercer cheque de estímulo

Cuánto puedes obtener

Las familias podrán recibir $1,400 dólares adicionales por cada dependiente, incluidos adultos mayores de 17 años. Una pareja que tiene dos hijos puede obtener $5,600 dólaresLos pagos suplementarios contemplarán fondos para personas que el IRS no tenía información para emitirles un pago de estímulo.El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ya está emitiendo cheques de estímulo suplementarios o Plus Up como parte de la última ronda de pagos de ayuda a los ciudadanos para combatir los estragos económicos de la pandemia.El IRS informó que se han emitido más de 130 millones de pagos de estímulo a los estadounidenses. El lote que se distribuye correspondiente a la semana que concluye, incluye cuatro millones de pagos por un total de $10 mil millones.En un comunicado, el IRS informó que los pagos suplementarios podrían incluir una situación en la que los ingresos de una persona cayeron en 2020 en comparación con 2019.Los jefes de familia que perciben menos de $112, 500 dólares al año, asimismo, además de parejas casadas que ganan menos de $150 mil dólares, podrán aspirar al pago.Los pagos suplementarios contemplarán fondos para personas que el IRS no tenía información para emitirles un pago de estímulo, pero que presentaron una declaración de impuestos y califican para una.Las familias podrán recibir $1,400 dólares adicionales por cada dependiente, incluidos adultos mayores de 17 años. Una pareja que tiene dos hijos puede obtener $5,600 dólares.Quienes tuvieron hijos el año pasado, también podrían aplicar a los pagos. El IRS dijo que los pagos suplementarios se emitirán semanalmente a medida que la organización continúe procesando las declaraciones de impuestos de 2020 y 2019.Las personas pueden consultar la herramienta Get My Payment en el sitio web del IRS para ver el estado de sus pagos de estímulo y Plus-Up.