¿Qué traerá la nueva Xbox Series X?

Microsoft Corp. presentó su nueva consola de videojuegos, la, y confirmó que saldría a la venta a fines de 2020.El modelo competirá directamente con la consola PlayStation 5, de Sony Corp., cuyo lanzamiento está programado para la misma fecha.La nueva consola de la compañía estadounidense cuenta con una inusual forma monolítica, pero su mando tiene un diseño familiar. Aún no se ha anunciado el precio de la nueva consola.Microsoft ya había adelantado que la nueva consola sería cuatro veces más poderosa que la actual generación de Xbox One X. Sony no ha mostrado detalles de la PlayStation 5 más allá del nombre y la época del lanzamiento.La PlayStation 4 ha sido la evidente ganadora en la actual tanda de la guerra de consolas, superando a la Xbox en más de dos a uno, pero el lanzamiento de nuevos modelos da a Microsoft la oportunidad de recuperar esa ventaja.“La Xbox Serie X se perfila para posiblemente darle a Microsoft el título de la consola más poderosa sé que haya fabricado, como lo hizo con la Xbox One X", indicó Matthew Kanterman, analista de Bloomberg Intelligence.“Un posicionamiento más sólido para Microsoft y un buen rendimiento sostenido de Sony deberían hacer que las ventas acumuladas de consolas de novena generación eclipsen a la octava generación en aproximadamente 20%, según nuestro punto de vista", agregó.