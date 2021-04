Querétaro saca un triunfo que los mete a zona de Repechaje

Los Gallos Blancos se impusieron a Santos para meterse nuevamente en la pelea por un boleto mientras que los laguneros comprometen el pase directo a Cuartos de Final.Querétaro sacó un valioso triunfo ante Santos que los metió nuevamente a la zona de Repechaje. Un gol de Gonzalo Montes y una salvada milagrosa de Omar Mendoza en la línea de gol bastaron para que el cuadro del Bajío se llevara los tres puntos en un partido que definieron muy temprano, mientras que los laguneros comprometieron el boleto directo a los Cuartos de Final pues ahora están a la espera de lo que haga mañana Puebla para ver si se mantienen en la cuarta posición.El Gallo cantó temprano en el partido pues al minuto 4 ya ganaban con un golazo de Montes, quien aprovechó una asistencia de Ángel Sepúlveda para rematar de cabeza y vencer a Carlos Acevedo, pero lo más valioso fue la jugada en equipo que logró orquestar el cuadro local pues empezó con un saque de banda por izquierda, siguió el flujo por derecha de donde Antonio Valencia sacó un centro que terminó en la ventaja para su equipo.Querétaro no dejó de presionar ante un equipo lagunero que no lograba conectarse pues sus ataques eran infructuosos mientras que el rival se encargó de hacer figura a Acevedo quien tuvo dos atajadas determinantes en la primera mitad, una a Sepúlveda quien tiró de larga distancia y la otra a Jonathan Dos Santos, ambas las resolvió con tremendas estiradas para evitar que la desventaja de su equipo aumentara.¿Penalti? El árbitro señala falta sobre Dos Santos y en el VAR lo cambiaPara la segunda parte Guillermo Almada movió a su equipo, hizo los cambios que consideró prudentes para ir por la igualada pero sólo quedó en intento, aunque sí tuvieron más presencia en ataque pero no la suficiente para sacar algo de la Corregidora, no obstante, al minuto 78 tuvieron la más clara en un saque de esquina tras un remate de Felix Torres que Mendoza sacó en la línea al estirar la pierna derecha para salvar a su equipo.Con menos de diez minutos en el cronómetro Héctor Altamirano decidió meter el camión para defender la ventaja lo que provocó que Santos se fuera con todo en busca aunque sea un punto y al final la estrategia funcionó y su equipo salió con la victoria en un encuentro que se puso denso hacia el final.