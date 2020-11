Querida Ceci:

Me caso por conveniencia o por amor?

Hola mis queridos lectores como están espero que bien y disfrutando de este clima que a muchos les encanta y a otros no. Pero qué le vamos a hacer, nada detiene las estaciones.Tenemos un nuevo presidente y ojalá que por el bienestar de la nación todo salga bien y que podamos salir de esta situación del Covi 19.Estoy dando respuesta a una de mis cartitas en la que ‘Lupe’ pregunta que debe hacer en su caso. Ella tiene una familia muy numerosa viven muchos en su casa. Son 5 hermanos y hermanas casi todos son mayores de edad con la excepción de dos uno de 14 y el otro de 15.La mayoría trabaja, lo mismo que los padres, pero María dice que el apartamento es muy pequeño. Sus padres no quieren que ella se case porque él es de otra cultura, es italiano, y habla un poco de inglés, pero sus padres no hablan inglés.Lupe piensa que si se casa la familia tendría más espacio para vivir. Ella quiera casarse e irse con esta persona ya que tiene solvencia económica., tus intenciones están equivocadas, uno nose casa para resolver alguna situación. Uno se casa por amor no por conveniencia. En ningún momento me hablas que estas enamoradas o que los amas! Me dices que lo conoces y que él te sugirió casarse contigo porque no tiene familia en este país y no quiere estar solo.El matrimonio no es para resolver una situación porque te va a ocasionar otra situación peor. Debes conocer a esta persona y con el tiempo sabrás si están enamorados porque no tienes que fingir el amor. Te sugiero que esperes un poco.A lo mejor si como todos trabajan pueden buscarse una vivienda más cómoda y se sientan mejor. Recuerda que tu no estas enamorada de él, más que nada lo haces por necesidad. Habla con tus padres y explícales puedes relacionarte con otras personas, que no porque sean de otra cultura no van a ser personas buenas. Este mundo está lleno de personas con otras culturas.Buena suerte y que Dios los bendiga. Pueden escribirme a Cmsanez177#gmail.com o al periódico Latino, Querida Ceci P.O. Box 522, Mauldin, SC 29662