¿Quién califica para Asilo?

El estatus de asilo es una protección especial legal disponible para las personas que hayan abandonado su propio país para salvaguardar su seguridad y tienen miedo de volver.Una vez concedido el asilo, podrá quedarse en los EUA indefinidamente. A los asilados se les otorgará permiso laboral y, podrán solicitar una tarjeta residencial (dentro de un año de haber sido aprobado su estatus de asilo).No todos califican para el estatus de asilo. Debe de cumplir algunos requisitos estrictos, en particular, se las siguientes dos cosas:Si usted no desea o no puede regresar a su país de origen porque ha sido perseguido en el pasado o tiene un temor fundado que será perseguido en caso que lo hiciera.La razón por la cual usted ha sido perseguido (o será perseguido) está conectado a una de cinco cosas: raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social en particular, u opinión política.Vamos a observar más de cerca el significado de estos requisitos.ignifica usar lenguaje obsceno, castigar, lastimar, agobiar, o causar a alguien sufrimiento físico o psicológico.La ley de inmigración ha ido desarrollando a través de casos judiciales, actos como amenazas, violencia, tortura, encarcelamiento inapropiado, o negación de los derechos humanos básicos.Los primeros cinco motivos, raza, religión, y nacionalidad, se explican por sí mismos. Veamos los dos motivos restantes, opinión política y membresía en un grupo social particular, ya que no son tan claros.Históricamente, la necesidad de un estatus de asilo habría sido otorgada en situaciones donde un gobierno foráneo hizo lo siguiente:Encarcelamiento y tortura a un disidente político o indeseable, Disparar a protestantes, Cometer genocidio en contra de una raza específica, asegurarse que los miembros de cierta religión queden fuera del proceso político, Y mucho más.