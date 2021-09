Quién es David Neal

Nuevo director de la Corte de Inmigración, y cómo enfrentará el reto de procesar 1,4 millones de casos pendientes

Uno de los principales retos del nuevo director de la Oficina de Revisión de casos de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración), David L. Neal, será reducir el gigantesco atasco que experimentan los tribunales con más de 1.4 millones de casos pendientes y la amenaza de otros miles de casos que asoman en la frontera con México. Neal, será reducir el gigantesco atasco que experimentan los tribunales con más de 1.4 millones de casos pendientes.El viernes, el fiscal general de Justicia, Merrick Garland, anunció el nombramiento de Neal, quien también será el responsable de la supervisión de la presidencia de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), del Juez Principal de Inmigración, del Oficial Principal de Audiencias Administrativas y todo el personal de la agencia.La EOIR tiene más de 2,300 empleados en sus 69 tribunales de inmigración en todo el país, en la BIA y en la sede de la Corte en Falls Church (Virginia).Al anunciar el nombramiento de Neal, Garland dijo que “el compromiso del Departamento de Justicia con un sistema de tribunales de inmigración justo y eficiente, regido por el debido proceso y el estado de derecho, se ejemplifica en los recientes cambios de política y en nuestra búsqueda de importantes recursos adicionales”.El fiscal general dijo además que “Neal aporta una experiencia invaluable que ayudará a promover la misión de la Corte".Neal fue consultor especializado en políticas y prácticas de inmigración. Anteriormente, ocupó cargos en EOIR durante dos décadas. Entre 2009 a 2019 se desempeñó como presidente de la BIA en EOIR, donde fue juez principal de la junta de apelaciones y dirigió las operaciones judiciales y administrativas”, explicó el Departamento de Justicia (DOJ).Antes de ingresar a la EOIR, Neal trabajó en el Comité Judicial del Senado como abogado principal del Subcomité de Inmigración.El nuevo director de la EOIR tiene una licenciatura en Artes de Wabash College en Crawfordsville (Indiana), una maestría en Divinidad de la Escuela de Divinidad de la Universidad de Harvard y un doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Columbia.Tras conocerse el nombramiento de Neal, el Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), una de las principales organizaciones de asistencia legal a inmigrantes en el país, dijo que daba la bienvenida al nuevo director de la EOIR.“Cada caso que se presenta ante nuestros tribunales de inmigración es un ser humano, una historia, una familia, y los resultados de los casos pueden tener consecuencias de vida o muerte”, señaló Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC.“A pesar de lo que está en juego, los problemas que afectan al sistema de tribunales de inmigración hoy en día, incluida la falta de acceso a una representación legal de calidad, recursos insuficientes y la falta de jueces de inmigración diversos y culturalmente competentes, pueden en última instancia negar el acceso a la justicia a las personas en posiciones vulnerables”, agregó.En la actualidad la EOIR cuenta con 535 jueces y el gobierno espera que para el próximo año fiscal sean 734.CLINIC indicó que, además de darle la bienvenida a Neal, “le pedimos a él y al DOJ en general que inviertan en EOIR y lo transformen en una institución que defienda el debido proceso y la equidad para todos" los inmigrantes.También sugirió que un beneficio clave que estará bajo el liderazgo del director Neal es el Programa de Reconocimiento y Acreditación (R&A), “establecido por primera vez en 1958 para crear acceso a representación legal de calidad para inmigrantes indigentes y de bajos ingresos”.“Permite a las personas que no son abogados y que tienen suficiente capacitación y experiencia en leyes de inmigración recibir credenciales del Departamento de Justicia como Representantes Acreditados”, explicó la organización.“El programa contribuye a la equidad racial en los servicios legales de inmigración, brinda oportunidades para que las personas que no hayan tenido la posibilidad de asistir a la escuela de derecho debido a las barreras raciales sistémicas y socioeconómicas puedan ejercer la ley de inmigración, beneficiando dramáticamente a todo el sistema”, apuntó.El programa mencionado por CLINIC actualmente cuenta con fondos y recursos insuficientes, “lo que prácticamente paraliza la acreditación de nuevos representantes legales”, dijo Karen Sullivan, gerente de defensa y defensora de políticas de CLINIC.En agosto el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, reportó que la EOIR tenía acumulados 1,424,447 casos y el estado con el mayor número de expedientes en tribunales era Texas con 227,644 expedientes, seguido por California con 201,473.En promedio, cada caso acumulado demora unos 3.2 años en ser resuelto. El promedio se estima entre el número de expedientes atascado y el número de jueces de la EOIR.Abogados consultados advirtieron que la crisis migratoria de la frontera agrega cientos, quizás miles de casos diarios a la lista de acumulaciones.