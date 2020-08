"Mujer sin equipaje"

¿Quién es el amor de mi vida?

Le damos la bienvenida a Tatiana Agudelo autora de 'Mujer sin equipaje, un Blog que inició hace un año, dirigido a Mujeres de más de 40 años, que buscan recuperar su autoestima.Tatiana nos dice, Todo lo que escribo está basado en mis experiencias personales. Cuento tanto aciertos como equivocaciones que dejan enseñanzas, en las que hago énfasis en la importancia y el poder que tenemos al encontrar el lado positivo en lo que nos sucede."Con esta introducción sigue su primer escrito en el Periódico Latino y en Latino4u.net.me pregunté al terminar de ver una película romántica en Netflix.Rememoré desde el tierno primer beso que recibí en una escalera, aquel 13 de mayo, cuyo año no mencionaré. No porque no recuerde, sino porque tengo una hija adolescente que quiere tener novio y simplemente no la dejo.Hasta noviazgos sin son ni ton, pasando también por un enamoramiento que me dejó roto el corazón a una edad en la que juraba que "eso" que sentía, era para siempre y nunca podría olvidarle y reponerme menos; hasta tener relaciones estables y finalmente con el paso de los años más de un exesposo.A medida que los recordaba, pensaba en ellos con enorme cariño y agradecimiento.Concluí que todos, en su momento, habían sido el amor de mi vida.Cada uno conoció a una "Tatiana" totalmente diferente.Una Tatiana que al inicio de sus 20 tenía metas y sueños muy diferentes, a los que hoy tiene a sus 49.Y es que todos los hombres que hemos amado, generalmente se asoman a nuestra vida por algún motivo.Llegaron para darnos, enseñarnos o hasta quitarnos algo."Algo" que en su momento puede ser inentendible, y solo con el paso de "" logramos comprender.