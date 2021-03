Quién recibirá el cheque de $1.400 y quién se quedará sin la ayuda

Una tercera ronda de cheques de ayuda contra la crisis económica provocada por el coronavirus llegará pronto a millones de personas en Estados Unidos, después de que la Cámara de Representantes aprobara finalmente este miércoles el pago directo de 1,400 dólares, que forma parte del plan de rescate de 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente, Joe Biden.El objetivo del paquete de estímulo es aplacar rápidamente la crisis económica que ha dejado a millones de personas sin empleo y con problemas de liquidez para pagar sus compromisos, pero al igual que los pagos de 1,200 dólares de marzo de 2020 y los de 600 dólares de diciembre firmados por el expresidente Donald Trump, no todas las personas recibirán el tercer pago directo de 1,400 dólares.A continuación, el detalle de quiénes recibirán el cheque y quiénes quedarán fuera de la ayuda:Depende del ingresoLa propuesta legislativa limita quiénes recibirán los cheques de acuerdo con sus ingresos.Recibirán el pago único de 1,400 dólares aquellas personas que ganan menos de 75,000 dólares o cabezas de familia que ganan menos de 112,500. Las parejas casadas que declaran sus impuestos conjuntamente califican ambos para el monto total si ganan hasta 150,000 en conjunto (las parejas recibirían 2,800), más otros 1,400 dólares por cada hijo que tengan.Las personas que ganan entre 75,000 y 80,000 dólares aún recibirían cheques, pero serían por menos de 1,400 dólares. Lo mismo ocurre con los cabezas de familia que ganan de 112,500 a 120,000 y las parejas que ganan de 150,000 a 160,000 dólares.No recibirán la ayuda aquellos que ganan más.Si los beneficiarios ya han presentado su declaración de impuestos correspondiente para 2020, el cheque se basará en los ingresos del año pasado. Si no es así, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) utilizará las declaraciones de 2019 para determinar la cantidad que se recibirá de ayuda.En las rondas de pagos anteriores el límite de ingresos para recibir el pago fue de 99,000 dólares y 198,000 dólares para las parejas sin hijos. Los requisitos de elegibilidad cambiaron esta vez debido a la posición de los republicanos quienes señalaron que la ayuda debía ir a las personas más necesitadas.EstudiantesPara esta tercera ronda de pagos, los padres con hijos a cargo de cualquier edad recibirán 1,400 dólares por cada dependiente, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ingresos.En las dos primeras rondas de ayuda para la pandemia, los estudiantes de 17 años o más no tenían derecho a un cheque si sus padres o tutores los declaraban dependientes. Tampoco sus padres recibieron dinero extra concedido por cada hijo dependiente. Eso sólo se aplicaba a los niños menores de 16 años.Ancianos y discapacitadosEn las dos primeras rondas de pagos, quedaron por fuera las personas mayores y los adultos discapacitados que fueron declarados por otra persona como dependientes. Esta vez sí recibirán la ayuda de 1,400 dólaresInmigrantesLos inmigrantes recibirán el cheque de ayuda si cumplen con los criterios de elegibilidad y tienen un número válido de Seguro Social.Los inmigrantes con tarjetas de residencia o visados de trabajo H-1B y H-2A tienen derecho a la ayuda. Los no residentes, los trabajadores temporales y los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente no son elegibles para recibir el pago.En el caso de las familias con estatus mixto tendrán derecho a un cheque siempre y cuando uno de los miembros de la familia tenga un número de Seguro Social.El Congreso permitió que las familias de estatus mixto recibieran un cheque durante la segunda ronda de diciembre, e hizo que la política fuera retroactiva para que las familias pudieran reclamar los pagos perdidos durante la primera ronda.Personas de bajos ingresos que no declaran impuestosLas personas con bajos ingresos que no han declarado impuestos en los últimos dos años tienen derecho a recibir el cheque, pero muchas de ellas podrían no recibirlo.Aquellos que reciben beneficios del Seguro Social tienen todo listo. El Gobierno utilizará esos datos para determinar cuánto recibirán y a dónde se enviará el pago.Las personas no están obligadas a declarar impuestos si ganan menos de 12,000 dólares al año, pero sin sus declaraciones es más difícil para el IRS verificar los ingresos, calcular el pago y saber a dónde enviarlo.El IRS creó el año pasado una página web para que las personas se registraran para recibir el pago. Hasta ahora el Gobierno no ha indicado cómo hará con la tercera ronda ni cómo calculará los pagos.¿El dinero vendría por depósito directo o cheque en papel?Si el IRS tiene la información de su cuenta bancaria archivada, depositaría el dinero mediante depósito directo. En las rondas anteriores, esa ha sido la forma más rápida. De lo contrario, enviaría un cheque en papel a su dirección. No tendría que hacer nada más que asegurarse de que tenga la información más actualizada.¿Los pagos saldrían de manera inmediata?El IRS ya ha hecho esto un par de veces, por lo que debería ser ágiles. Pero no existe un cronograma exacto. Mantenga sus ojos en su cuenta bancaria o buzón después de que Biden firme el paquete de estímulo.