"Quiero mi vida de vuelta": Britney Spears

Pide a una jueza que ponga fin a la tutela legal bajo la que lleva 13 años

"Le he dicho al mundo que estoy feliz y que estoy bien", dijo la cantante de 39 años en sus primeras palabras públicas a la corte desde que su padre tomó la tutela en 2008. Pero luego aseguró: "Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir (...) Quiero mi vida de vuelta".La cantante estadounidense Britney Spears le pidió a una jueza este miércoles que ponga fin a la tutela legal bajo la que se encuentra hace 13 años y que la ha privado de poder tomar sus propias decisiones sobre su vida y sus finanzas.La solicitud de la estrella del pop de 39 años a la jueza Brenda Penny fue hecha en horas de la tarde durante una esperada audiencia en Los Ángeles, California.desde que en 2008 fuera instaurada la tutela. Su padre, James Spears, ha estado a cargo de las decisiones la mayor parte de los últimos 13 años.Spears calificó la tutela de "abusiva" y condenó a su padre y a los abogados y organismos que han tomado sus decisiones durante más de una década., dijo en un discurso largo y emotivo vía telefónica. "Quiero mi vida de vuelta". La cantante agregó: "Le he dicho al mundo que estoy feliz y que estoy bien". Pero dijo:Su abogado, Samuel Ingham III, había pedido a la corte que escuchara a la estrella del pop en abril. Spears ha hablado antes en corte sobre la tutela, pero la sala del tribunal siempre estuvo despejada y las transcripciones fueron selladas. La última vez que se supo que se dirigió a la jueza fue en mayo de 2019.En 2007 y 2008, poco después de convertirse en madre, Spears comenzó a tener crisis emocionales públicas y la prensa amarilla las amplificó. Hordas de paparazzi la seguían agresivamente cada vez que salía de su casa, y la cantante ya no parecía capaz de manejarlo.Atacó el automóvil de un camarógrafo con un paraguas, se rasuró la cabeza en una peluquería, perdió la custodia de sus hijos. Y cuando se negó a entregar a los niños luego de una visita, fue hospitalizada y sometida a un tratamiento psiquiátrico. La tutela se estableció unos días después de eso., aunque cada uno de sus movimientos es examinado por el tribunal.De 2008 a 2019, tuvo poder sobre las decisiones de la vida de su hija, y él y el abogado Andrew Wallet controlaban su dinero. Actualmente, sólo tiene el control financiero y debe compartir ese rol con Bessemer Trust, una firma de administración de patrimonio. Jodi Montgomery, una profesional designada por el tribunal, es ahora la tutora de los asuntos personales de la cantante.Se estima que Spears tiene un patrimonio de 60 millones de dólares.Unos 100 fanáticos de la cantante que pertenecen al llamado movimiento #FreeBritney (#LiberenABritney) se reunieron este miércoles afuera del juzgado antes de la audiencia, con carteles que decían "¡Liberen a Britney ahora!". y "¡Salgan de la vida de Britney!"Muchos de sus seguidores aseguran que se identifican con sus luchas de salud mental y el sistema que aseguran que lucra de la estrella del pop. El movimiento, o al menos sus sentimientos, ha atraído a celebridades comoRecopilamos algunos de las frases más poderosas de la alocución de la cantante, que duró alrededor de 20 minutos:✔️ "El control que (mi padre) tenía para lastimar a su propia hija le encantaba. Yo trabajaba siete días a la semana ... Eso era como tráfico sexual. No tenía tarjetas de crédito, efectivo ni pasaporte".✔️ "Es una droga fuerte", dijo al asegurar que le fue suministrado litio para que pudiera actuar en vivo. "Puede causarte un daño mental si la tomas por más de 5 meses. Me sentía ebria, ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. Me tenían con seis enfermeras diferentes".✔️ "Mi familia no hizo ni una maldita cosa", aseguró sobre su bienestar y la tutela. "Todo lo que tenía que hacer, debía ser aprobado por él (mi padre). Nadie de mi familia hacía nada".✔️ "Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) dentro de mí, pero este tan llamado equipo (de tutores). Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien".✔️ "No debería ser posible que yo esté bajo tutela. Las leyes deben cambiar. Señora (jueza), trabajo desde los 17 años. No puedo ir a ningún lado a menos que me encuentre con alguien cada semana en una oficina. Realmente creo que esta tutela es abusiva, pero señora (jueza), hay mil tutelas que también son abusivas. Quiero que se acaben las tutelas".✔️ "Merezco tener un descanso de dos o tres años. Estoy siendo abierta y bien de hablar con usted sobre esto. Me siento abusada, intimidada, excluida y sola".✔️ “No he hecho nada en el mundo para merecer este trato. No está bien obligarme a hacer cosas que no quiero"