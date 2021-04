Ramón Urías da triunfo a Orioles; Dodgers aplastan a Rockies

Por su parte, los Houston Astros y New York Yankees tampoco tuvieron una buena jornada ante Tigers y Blue Jays, respectivamente.El pelotero mexicano Ramón Urías conectó el sencillo que remolcó la carrera que aseguró la victoria de los Baltimore Orioles por 7-6 sobre los Seattle Mariners en el segundo juego de una doble cartelera.En la séptima entrada Urías pegó sencillo hacia el jardín central y empujó al corredor emergente Rio Ruiz con la anotación de la victoria. Sobre la lomita el triunfo se lo acreditó el cerrador dominicano César Valdez (2-0) en un episodio.Dodgers apalean a RockiesLos Angeles Dodgers no tuvieron pesares para superar a los Colorado Rockies por marcador de 7-0.Trevor Bauer lució imparable en la lomita y se quedó a un strikeout de convertirse en el primer jugador de la franquicia en iniciar la temporada con tres juegos consecutivos de 10 strikeouts.Wilson Ramos conectó dos vuelacercas y su compatriota venezolano Renato Núñez disparó jonrón por segundo duelo consecutivo, para que los Detroit Tigres doblegaran el martes 8-2 a los Houston Astros. Houston sufrió así su cuarta derrota seguida, luego de comenzar la campaña con una foja de 6-1.Ryu doma a los YankeesHyun Ji Ryu navegó tranquilo hasta la séptima entrada, Marcus Semien y Rowdy Téllez aportaron sendos jonrones y los Toronto Blue Jays vencieron el martes 7-3 a los New York Yankees.Ryu (1-1) aceptó sólo una carrera sucia a lo largo de seis episodios y dos tercios, durante los que recetó siete ponches. Limitó a los Yanquis a cuatro hits y un boleto.Piratas vapulean a Snell en la 1ra y vencen a PadresJacob Stallings sumó tres hits y tres impulsadas por los Pittsburgh Pirates, que le cayeron a palos a Blake Snell en la primera entrada para vencer el martes 8-4 a los San Diego Padres.El duelo duró cuatro horas y siete minutos, e incluyó 17 boletos, siete bateadores golpeados y 27 corredores dejados en las bases.Stallings bateó un doblete de dos carreras, que estrelló la pelota contra la barda del jardín izquierdo en la primera entrada. Añadió en la segunda un sencillo productor. Ello ayudó a que los Piratas tomaran la ventaja por 5-3 y se encaminaran a su tercer triunfo en cuatro juegos.