Rayadas son nuevas monarcas de Liga MX Femenil

Con una espectacular defensa y una enorme Alejandría Godínez, Rayadas de Monterrey se coronaron como campeonas de la Liga MX Femenil al vencer en 1-3 en tanda de penales a las Tigres de Roberto Medina que de paso le entregó la primera DT mujer en alzar el título con el nombre de Eva Espejo.Alejandría Godínez le atajó los penales a Nancy Antonio y a Jacqueline Ovalle, para luego quedar sentenciada la serie con el yerro de Rangel, quien estrelló su balón en el poste para decantar el segundo título en la historia de Rayadas.María Sánchez fue la encargada de mandar el primer aviso, pero fue al minuto 20 cuando la portería visitante sintió el verdadero nervio después de que Desiree Monsiváis salvó un remate en la línea y luego rechazó un cabezazo a tiro de esquina.Las felinas se dieron cuenta de su peligrosidad y fue al 28 cuando llegó la más importante cuando Jacqueline Ovalle hizo una gran jugada individual, metió un centro con mucho veneno porque Cadena, defensora de Rayadas, intentó rechazar de cabeza y el balón se estrelló en el poste.Sin embargo, las visitantes se quedaron muy cerca de hacer el gol de la sorpresa cuando Diana Evangelista se escapó en gran contragolpe, le cedió la pelota a Monsiváis para ponerse mano a mano con la portera Santiago, pero no supo definir y solo estrelló el balón en la humanidad de la arquería.Así se diluyó el primer tiempo con la mitad de la tarea hecha por las visitantes, quienes por momentos dejaban muy clara su intención de llevar el partido a lo más largo posible.En el segundo tiempo Katy Martínez quedó noqueada por un fuerte encontronazo con la portera Alejandría Godínez y minutos después le costó a la delantera felina salir de cambio por una lesión en el hombro producto del mismo choque.Tigres siguió con el ataque insistente en busca del gol que le diera la ventaja en la Gran Final, pero Rayadas mantuvo el orden y defendió bien el cero en el marcador.Sánchez mandó otro aviso, pero fue el minuto 76 cuando las amazonas tuvieron la más clara en los botínes de María Elizondo pero no supo definir y de nueva cuenta la figura de la portera Godínez se acrecentó en el ‘Volcán’ para evitar la caída de su marco.El duelo se fue hasta los penales, no sin antes dejar a Rebeca Bernal con un duro golpe tras una accidental caída de María Sánchez sobre su pierna izquierda.Ya en la tanda solo existió un equipo y una formidable actuación de la portera Alejandría Godínez, quien atajó dos penales y prácticamente sentenció el título para Monterrey.