Rayados perdona a Atlas

El verdadero duelo se dio en las porterías, donde Esteban Andrada y Camilo Vargas atajaron las pocas oportunidades de peligro.La ida de los Cuartos de Final disputada en Monterrey entre Rayados y Atlas quedó a deber tras culminar en un empate sin goles y con espectáculo a cuesta gotas.El partido tardó poco más de un cuarto de hora en obligar a ambos porteros a ser protagonistas en el Gigante de Acero.Rayados fue el primero en hacerlo al 17’, luego de que Maxi Meza quedó perfilado frente al arco de Atlas tras un pase filtrado de Carlos Rodríguez. Pero el gran achique de Camilo Vargas lo dejó sin opciones a pesar de lo prometedora de la jugada.Casi de inmediato, Atlas se hizo presente con más peligro en el área de Esteban Andrada tras la mancuerna entre Furch y Quiñones; éste último disparó a quemarropa tras el pase colado del argentino, pero Andrada achicó como los grandes.La primera parte culminaría con muy poco espectáculo y un mediocampo accidentado; los fans no perdían la esperanza de cantar un gol en el complemento.Y así fue. Al minuto 60, Jesús Gallardo mandó un centro anticipado desde la banda para la llegada de Rogelio Funes Mori, quien remató para abrir el marcador. Sin embargo, momentos después el árbitro sancionó el evidente fuera de lugar.Con 20 minutos restantes, Javier Aguirre le dio minutos a Vincent Janssen, quien dotó a Rayados de presencia en el área rival y hasta estuvo cerca de anotar a minutos de haber entrado. Los locales encimaban, pero no encontraban el pase o remate definitivo.Tras más de 90 minutos, Rayados no pudo sacar ventaja de local y tendrá que buscar el boleto a Semifinales el sábado en el Estadio Jalisco, ya que de empatar Atlas avanzaría por la posición en la tabla.