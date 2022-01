Realiza con éxito tus propósitos de Año Nuevo.

Consejos prácticos para alcanzar con éxito tus propósitos para el 2022.



En primer lugar, realiza introspección. Las siguientes preguntas pueden servirte de guía: ¿Dónde te gustaría estar exactamente dentro de seis meses? ¿Qué te motiva en la vida plenamente? ¿Por qué es importante para ti ese deseo y para qué quieres conseguirlo?

Aparta los retos que suelen ser típicos y busca algo que te roce el alma más de cerca, que te implique al cien por cien y estés comprometido plenamente con ese deseo.

No te engañes a ti mismo. Existen personas que cada final de año dicen que van a dejar de fumar y nunca realizan su propósito. Por tanto, sé realista, objetivo y sincero contigo mismo respecto de aquello que quieres ahora.

Un objetivo tiene que ser concreto, temporal y medible. Es decir, acótalo lo máximo posible y márcate una fecha realista en la que quieres que ese objetivo ya esté cumplido. Por otra parte, ten en cuenta deseos que estén dentro de tu campo de acción aquí y ahora en base a tu situación presente.

Aspira a esas metas que quieres tú y no a aquellas que estarías dispuesto a realizar por agradar a un ser querido: es tu vida, por tanto, no renuncies a la libertad de vivir a tu manera.

Cada noche, antes de acostarte, realiza un ejercicio de visualización en donde imagines, cómo te sientes habiendo cumplido tu deseo: ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué significado das a esas imágenes?

Comparte un deseo con alguien de tu máxima confianza porque cuando te comprometes delante de otra persona, entonces, tu promesa tiene más peso que cuando ese deseo queda en secreto.

Para un deseo vinculado con la salud, busca la ayuda de un profesional. Por ejemplo, en caso de querer dejar de fumar o hacer una dieta, entonces, recuerda que es importante contar con ayuda médica especializada.



Se acerca la llegada de un nuevo año y con ello la despedida del viejo, si del viejo año. No sido un año fácil, más bien lleno de retos y un nuevo normal de vida con la llegada del virus que nos cambió la vida a todos.Pero nos hemos adaptado y a pesar de que tantos han muerto víctimas de un virus que no respeta fronteras, ni ideologías de clase alguna, hemos comenzado a hacer los ajustes y cambios que conservan nuestras vidas lo mejor posible.Recientemente tuve un accidente en el mar que por poco termina mi vida. Solo perdí cosas materiales que puedo recuperar y continúo la jornada de vida porque la vida continúa y como aprendí, sigo disfrutando de cada minuto de vida hasta que me llegue mi turno.Y les escribo esta nota en las que les digo, es habitual empezar el año nuevo con una lista de propósitos innumerable, pero si quieres cumplir tus sueños en 2022, entonces, no te marques más de tres retos positivos porque, para empezar, es más que suficiente.Existe un ejercicio práctico que puede ser de gran ayuda a la hora de empezar el 2022 desde cero, dejando atrás todo lo negativo, las decepciones acumuladas sobre la espalda en este año.Para ello, puedes escribir en un folio en blanco una lista con todo aquello que. Una vez que tengas la lista, puedes quemarla y tirar las cenizas en un lugar en el que quieres que repose todo ese sufrimiento.Aquí tienes un decálogo con herramientas y consejos prácticos para alcanzar la consecución de tus propósitos de año nuevo.para alcanzar tu meta porque todo fin tiene unos medios. Pero sé flexible y en caso de que este plan falle, entonces, busca otro alternativo. Recuerda que el primer paso es el que más cuesta, por ello, una vez que ya hayas iniciado tu camino, entonces, verás que todo fluye mucho más.