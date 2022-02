Realizan arrestos relacionados con tiroteo en Eunice Drive

Arrestos realizados en tiroteo en Eunice Drive

(GREENVILLE, SC) -Los investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Greenville realizaron cuatro arrestos en relación con el tiroteo del 18 de enero en 200 Eunice Drive que dejó a un niño de cinco años herido con lo que se describe como lesiones que no ponen en peligro la vida.Hasta ayer por la tarde, Narionna Ahshe Young-Dendy, de 17 años, Jiyana Aneice Irby-Addison, de 17 años, Jeremiah Raquan Madison, de 18 años, y Frederick Jacques Antonio Ellis, de 21 años, están bajo custodia en relación con con el tiroteo. Durante el curso de la investigación, los investigadores se enteraron de que los sospechosos se dirigieron a los apartamentos de Stratford Villa para tomar represalias con personas que no estaban relacionadas con la víctima del disparo. Los investigadores creen que la represalia se debió a un altercado anterior. Una vez en el estacionamiento del apartamento, al menos un sospechoso abrió fuego y finalmente hirió a la víctima infantil. Además, dos edificios de apartamentos y al menos un vehículo fueron golpeados.Los cuatro sospechosos han sido acusados ​​de cuatro cargos de intento de asesinato, dos cargos de descargar un arma de fuego en una vivienda y un cargo de conspiración criminal. Los acusados ​​se encuentran actualmente en el Centro de Detención del Condado de Greenville sin fianza.Se adjuntan las fotos de reserva y los documentos de acusación asociados del acusado, sin embargo, las fotos de Irby-Addison y Young Dendy no se proporcionan debido a su edad.