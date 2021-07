Realmente que significan los niveles 'sustanciales' y 'altos'

De transmisión del covid-19 de los CDC

La guía de salud publicada recomienda quelas personas completamente vacunadas usen mascarillas en interiores si se encuentran en áreas con transmisión "sustancial" o "alta" de covid-19. Pero, ¿cuál es el significado real de "sustancial" y "alto"?Los dos términos forman parte del sistema de cuatro niveles de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) que mide el nivel de transmisión comunitaria en cada condado: bajo, moderado, sustancial y alto. En el sitio web de los CDC, puedes realizar una búsqueda por estado o condado y hacer clic en el mapa codificado por colores para ver qué tan activo está el virus en el lugar donde vives.El nivel de transmisión de un condado se basa en solo dos métricas: nuevos casos de covid-19 por cada 100.000 personas y la tasa de positividad, ambas medidas abarcan los últimos siete días. La idea básica es que estas métricas muestran cuánto virus se está propagando a nuestro alrededor, dijo la Dra. Leana Wen, analista médica."El nivel de transmisión del coronavirus es un determinante importante de cuánto riesgo corres, si estás vacunado o no", dijo.Específicamente, una transmisión "baja" no se considera más de 10 casos por cada 100.000 personas, o una tasa de positividad de la prueba de menos del 5%. La transmisión "moderada" es de 10 a 50 casos por cada 100.000 personas, o una tasa de positividad entre el 5% y el 8%. La transmisión "sustancial" es de 50 a 100 casos por 100.000, o una tasa de positividad entre el 8% y el 10%, y la transmisión "alta" es de 100 o más casos por cada 100.000 personas o una tasa de positividad del 10% o más.Si un condado tiene valores en dos niveles de transmisión diferentes, entonces el CDC usa la métrica que es más alta.En el mapa de los CDC, los condados bajos están representados en azul, los condados moderados están en amarillo, los condados sustanciales están en naranja y los condados altos están en rojo. Los condados varían en tamaño, por lo que también es una buena idea consultar el sitio web del departamento de salud de una ciudad, estado o municipio.Hasta el miércoles, alrededor del 50% de los condados tienen una transmisión alta y el 17% tiene una transmisión sustancial, que cubre amplias franjas del sur y el oeste, según datos de los CDC. Se considera que alrededor del 27% de los condados de EE.UU. tienen una transmisión moderada y solo alrededor del 9% tienen una transmisión baja.Los funcionarios de salud dicen que esta nueva guía, una actualización de mayo, refleja la ciencia más reciente sobre la variante Delta más transmisible y la evidencia que sugiere que las personas vacunadas aún pueden propagar el virus. La gran mayoría de la propagación todavía parece provenir de personas no vacunadas, que tienen un riesgo mucho mayor de contraer enfermedades graves que pueden enviar a las personas al hospital o matarlas.La guía sobre el uso de mascarillas tiene como objetivo recordarle a las personas que están completamente vacunadas que podrían contagiar a otras personas, dijo el martes la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky.Las fortalezas y debilidades del sistema de los CDCVarios expertos médicos discreparon con partes de la decisión de los CDC de actualizar la guía del uso de mascarillas y sus métricas específicas.Por un lado, el sistema de los CDC se basa únicamente en los casos nuevos y la tasa de positividad, pero no en vacunas, hospitalizaciones, muertes o cualquiera de las otras métricas relevantes que los expertos han llegado a conocer desde que comenzó la pandemia."Si me preguntara cómo defino una comunidad que tiene alta transmisión, le digo: 'No miro ningún número'", dijo el Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de Baylor. "No miro la tasa de positividad, la tasa por 100.000, no miro las hospitalizaciones o las muertes. Lo miro todo en conjunto para tener una idea real de lo que está sucediendo en un nivel realmente alto".Hotez también se opuso a que los CDC utilizaran 100 casos por cada 100.000 personas como un nivel "alto" de transmisión, lo que, según él, era un listón bajo. A medida que los casos continúen aumentando en las próximas semanas, es probable que el mapa de los CDC se vuelva menos útil, dijo."Todo se pondrá rojo muy pronto, y eso tampoco es bueno porque no le da mucho crédito a las vacunas", dijo.Wen señaló que las métricas de los CDC no tienen en cuenta la tasa de vacunación de un área."Desearía que los CDC hubieran vinculado el uso de mascarillas en interiores con las tasas de vacunación en una comunidad. Eso es algo en lo que la gente puede trabajar, y es algo menos arbitrario", dijo."También es más motivador como incentivo", agregó.Además, tanto la tasa de casos como la tasa de positividad se basan en la cantidad de pruebas en una comunidad, y no está claro si EE.UU. lo está haciendo a un nivel suficiente."No creo que estemos haciendo un buen trabajo midiendo cuánta propagación se está produciendo en este país", dijo el miércoles el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), en la edición matutina de NPR. "Creo que tenemos mucha más propagación de la que estamos obteniendo".Estados Unidos no está haciendo muchas pruebas, dijo, y muchas de las pruebas se realizan en casa y no se reportan a las autoridades locales. Y muchas personas que se están enfermando ahora o que experimentan síntomas leves no buscan pruebas."En términos generales, las personas que se presentan para las pruebas son personas que se están poniendo muy enfermas o personas que están desarrollando síntomas leves de covid-19 como pérdida del gusto o del olfato", dijo. "Entonces, estamos detectando probablemente una fracción muy pequeña de las infecciones en general".Wen se mostró igualmente escéptica sobre el nivel de pruebas en algunas partes de EE.UU."No estoy segura de que el número total de casos ofrezca la imagen más precisa, pero es al menos una aproximación razonable", dijo.Aún así, su principal problema con la guía de los CDC fue que no alcanzó el punto básico de esta fase de la pandemia: vacunar a las personas."El principal problema no son los vacunados, son los no vacunados. No hagamos esto al revés", dijo.