Reclame el crédito fiscal por compra de gasolina.

El impuesto a la gasolina en Carolina del Sur sube otros 2 centavos, pero los residentes no reclaman créditos fiscales

Los residentes de Carolina del Sur pagarán 26 centavos por galón y el impuesto a la gasolina aumentó el 1 de julio. Pero aun cuando el estado ha estado ganando más ingresos cada año, los habitantes de Carolina del Sur no están cobrando los recibos y disfrutando de los beneficios.El impuesto a la gasolina ha aumentado 2 centavos cada año desde 2017, cuando se estableció por primera vez.La legislatura estatal aprobó una ley que estableció un impuesto a la gasolina, que aumentaría en fases hasta 2022. El dinero recaudado del impuesto se coloca en el fondo de mantenimiento de infraestructura que se utiliza para financiar proyectos de reparación y mantenimiento de carreteras.Desde 2017, el fondo ha acumulado un ingreso de $1.85 mil millones y aproximadamente el 54% se ha utilizado para financiar proyectos que incluyen pavimentación, ensanchamiento interestatal, proyectos de puentes e infraestructura para hacer que los caminos rurales sean más seguros.Cualquier costo incurrido en las bombas de gasolina, así como la obtención de llantas nuevas, el cambio de aceite y el servicio, que se incluye en el "mantenimiento preventivo" por motivos de seguridad, se puede reembolsar como un crédito fiscal, establece la ley. Un residente puede reclamar el crédito por hasta dos vehículos privados de pasajeros.La legislatura estableció un límite crediticio de $40 millones en 2018. Para 2020, ese límite había alcanzado los $85 millones debido al aumento de 2 centavos cada año. Pero los residentes no reclaman estos créditos fiscales.Para el año fiscal 2018, el Departamento de Ingresos registró 81,981 devoluciones por un valor de casi $2 millones en crédito.Para el próximo año, el número de devoluciones se redujo a 79.616. Ese año, el estado devolvió solo $3.4 millones, incluso cuando el límite se fijó en $ 65 millones.Frank Rainwater, director ejecutivo de la Oficina de Ingresos y Asuntos Fiscales, dijo que había escuchado que muchos contribuyentes encontraban complicado el proceso de mantener los recibos y solicitar el crédito, aunque advirtió que simplemente lo había escuchado y no tenía pruebas contundentes.Para obtener crédito para el próximo año, guarde todos los recibos de 2021 de Carolina del Sur de compras de gasolina y gastos de mantenimiento del vehículo, incluidos los recibos de la bomba de gasolina, extractos de tarjetas de crédito o facturas, según el sitio web del Departamento de Ingresos.