Reconocen labor de Alianza Hispana

HA recognized as Bank of America Neighborhood ChampionFelicitaciones a la Alianza Hispana de Greenville al recibir el premio Campeón del Vecindario del Banco de América por su liderato en actividades que fortalecen la movilidad económica desde preparación de la fuerza laboral hasta soluciones amplias de desarrollo comunitario.Congratulations TO Hispanic Alliance on being recognized as Bank of America Neighborhood Champion for leading the charge to address tough issues related to economic mobility – from workforce readiness and basic needs to broader community development solutions.Estamos muy orgullosos de la Alianza Hispana de Greenville.Very proud of the Hispanic Alliance-Alianza Hispana