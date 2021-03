Refuerzan seguridad en el Capitolio

cancelan sesión de la Cámara en medio de advertencias sobre conspiraciones para el 4 de marzo

Funcionarios estadounidenses alertaron este miércoles a los legisladores de una posible amenaza contra el Capitolio el 4 de marzo, por lo que se ha reforzado la seguridad como precaución, menos de dos meses después de que agitadores asaltaran el complejo y amenazaran la vida de los congresistas.La Cámara de Representantes cambió su calendario de votaciones a la luz de la advertencia de la Policía del Capitolio sobre los riesgos de seguridad. La cámara decidió hacer una votación sobre un proyecto de ley de reforma de la policía el miércoles por la noche en lugar del jueves como estaba previsto.Información del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional advierte sobre un aumento de las conversaciones entre los extremistas –– incluidos miembros del grupo extremista Three Percenters–– acerca de posibles conspiraciones contra el Capitolio el 4 de marzo, según a fuentes familiarizadas con el asunto. Se trata de una fecha en la que las personas que siguen teorías de la conspiración se han centrado, de acuerdo a las fuentes.Sin embargo, mientras aumenta la seguridad, las fuerzas del orden dicen que no es claro si las discusiones han ido más allá de conversaciones entre miembros de los grupos. Una fuente señaló que se trata principalmente de charlas en línea. Y añadió que esto no necesariamente es un indicio de que alguien se dirija a Washington para tomar acciones sobre la discusión.Durante una audiencia en el Senado el miércoles, Melissa Smislova, jefa de inteligencia interina del Departamento de Seguridad Nacional, confirmó a los legisladores que su departamento y el FBI habían emitido a nivel interno un boletín de inteligencia conjunto sobre «extremistas que discuten sobre el 4 y el 6 de marzo».El boletín también advirtió sobre amenazas al discurso del presidente Joe Biden en una sesión conjunta del Congreso. Los presidentes generalmente no pronuncian un discurso oficial del Estado de la Unión en los primeros meses de su primer mandato, pero la administración de Biden ha considerado dar un discurso más avanzado el año.‘Mejoras de seguridad importantes’ en el CapitolioLa policía del Capitolio emitió un comunicado el miércoles en el que afirma que obtuvo información de inteligencia sobre un «posible complot para irrumpir en el Capitolio por parte de un grupo de milicias identificado el jueves 4 de marzo».El departamento dijo que está «al tanto y preparado para cualquier amenaza potencial hacia los miembros del Congreso o hacia el complejo del Capitolio» y que ha hecho «mejoras de seguridad importantes». Esto incluye la adición de una estructura física y más personal.La jefa interina de la Policía del Capitolio, Yoganada Pittman, también dijo al Congreso el miércoles que su departamento tenía «información preocupante» sobre los próximos días en el Congreso. Sin embargo, afirmó que no sería «prudente» de su parte compartir la información de inteligencia «sensible para el orden público» en una audiencia pública o de manera pública.Pittman aseguró a los legisladores, sin embargo, que su departamento está en una postura de seguridad «reforzada». Además explicó que se informó a la Guardia Nacional y la Policía del Capitolio sobre lo que se puede esperar en los próximos días.El sargento de armas interino de la Cámara, Timothy Blodgett, emitió un memorándum a los miembros obtenido por CNN este lunes. En el documento señaló que están reforzando la seguridad por precaución. Sin embargo, añadió que «en este momento», la Policía del Capitolio «no tiene indicios de que grupos viajarán a la ciudad de Washington para protestar o cometer actos de violencia».Blodgett escribió que enviarán agentes adicionales para ubicarlos lo largo de los terrenos del Capitolio. También mencionó que la importancia «supuestamente ha disminuido entre varios grupos en los últimos días».La teoría de QAnon sobre el 4 de marzo en el CapitolioLos teóricos de la conspiración de QAnon creen que el expresidente Donald Trump tomará posesión el 4 de marzo y regresará a la presidencia. Entre 1793 y 1933, la toma de posesión se celebraba con frecuencia el 4 de marzo o una fecha cercana.El senador Alex Padilla, demócrata de California, dijo en respuesta a la advertencia del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional que él y sus colegas se toman la amenaza «muy en serio».«Hay una razón por la que todavía hay mujeres y hombres en servicio de la Guardia Nacional desplegados en el Capitolio en este momento, y la cerca y la barrera que vemos», dijo Padilla en una entrevista este miércoles. «Es por lo que sucedió el 6 de enero. Todavía tenemos que responsabilizar a todos por lo que sucedió el 6 de enero. Y aún no hemos realizado los muchos cambios necesarios para asegurar el Capitolio en el futuro. Así que esto está evolucionando en tiempo muy real. Francamente, esta información del DHS puede ser oficialmente nueva, pero no es realmente sorprendente», sostuvo.