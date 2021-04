Regeneron afirma que su cóctel de anticuerpos ayuda a prevenir el covid-19 sintomático

Una sola inyección del cóctel de anticuerpos de Regeneron pudo prevenir el covid-19 sintomático entre personas que estuvieron expuestas al virus, dijo la compañía el lunes en base a datos de un nuevo ensayo de fase tres.Regeneron dijo que buscará que se expanda la autorización de uso de emergencia del medicamento. Actualmente el cóctel de anticuerpos está disponible en Estados Unidos para tratar a personas infectadas con covid-19 de leve a moderado.En el nuevo ensayo, el fármaco denominado REGEN-COV redujo el riesgo de infecciones sintomáticas en un 81%, dijo la compañía en un comunicado de prensa el lunes. El ensayo estudió la combinación de casirivimab con imdevimab de Regeneron en 1.505 personas que no se habían infectado con el virus, pero vivían en el mismo hogar que una persona que dio positivo en los cuatro días anteriores. Cada participante recibió una dosis del fármaco o el placebo, que no tiene efectos, administrados a través de una inyección subcutánea.Después de 29 días, 11 personas que habían recibido una única dosis de 1.200 miligramos desarrollaron covid-19 con síntomas. También tuvieron la enfermedad con síntomas 59 personas que recibieron el placebo. El fármaco proporcionó un 72% de protección contra las infecciones sintomáticas en la primera semana y 93% de protección en las siguientes, dijo Regeneron. Los datos aún no se publicaron ni fueron revisados por pares.El efecto del Regeneron entre quienes sí desarrollaron síntomasAquellos que recibieron el cóctel de anticuerpos y experimentaron una infección sintomática superaron sus síntomas en una semana, dijo la compañía. Esto en comparación con las tres semanas que les llevó a quienes recibieron el placebo.«A pesar de las precauciones estándar para reducir la transmisión, cerca del 10% de las personas no vacunadas que viven con una persona infectada desarrollaron infecciones sintomáticas si no recibieron REGEN-COV», dijo en una declaración el Dr. Myron Cohen, quien lidera el trabajo sobre anticuerpos monoclonales para la Red de Prevención del Covid-19. Cohen también se desempeña como director del Instituto de Salud Global y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.«Si se autoriza, la administración subcutánea oportuna de REGEN-COV podría ayudar a controlar brotes en entornos de riesgo alto donde las personas aún no han sido vacunadas, incluidos hogares individuales y entornos personas que viven en grupos».Regeneron dijo que hubo eventos adversos en el 20% de los pacientes que recibieron los anticuerpos y el 29% de los que recibieron el placebo. Ninguno de los participantes que recibieron el fármaco fueron hospitalizados o terminaron en la emergencia por covid-19 en 29 días. Esto sí sucedió en el caso de cuatro de los participantes que recibieron el placebo. Durante el ensayo se registraron cuatro muertes, dos de personas que habían recibido el fármaco y dos de individuos que habían recibido el placebo. Ninguna de esas muertes fue por covid-19 o por el medicamento.Regeneron quiere que se expanda su autorización de uso de emergenciaRegeneron dijo que va a solicitar que se expanda la autorización de uso de emergencia que le otorgó la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) para incluir la prevención del covid-19 y para que se pueda administrar como inyección subcutánea. Actualmente, el fármaco está autorizado para administrarse por vía intravenosa. Esto lleva más tiempo y puede ser parte de la razón por la que el grado de aceptación del tratamiento ha sido limitado.La compañía también anunció el lunes que un segundo ensayo de fase 3 estudió una inyección de su cóctel de anticuerpos en 204 personas asintomáticas infectadas recientemente. Una sola inyección redujo el riesgo de desarrollar covid-19 sintomático en un 31% en términos generales. Después del tercer día, el riesgo se redujo en un 76%. Los participantes recibieron el tratamiento o un placebo, y el ensayo mostró que la duración de los síntomas se acortó y los niveles virales se redujeron entre quienes recibieron el cóctel de anticuerpos.Eli Lilly and Company había anunciado previamente que su terapia con anticuerpos monoclonales, bamlanivimab, ayudó a prevenir la infección sintomática de covid-19 entre los residentes y el personal de hogares de ancianos. Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos informó el mes pasado que ya no iba a distribuir el bamlanivimab para su uso por sí solo por el aumento sostenido de las variantes de coronavirus. Todavía se puede usar el bamlanivimab con el etesevimab, otro tratamiento con anticuerpos monoclonales desarrollado por Eli Lilly. Estos tratamientos combinados de Eli Lilly parecen funcionar contra las variantes del coronavirus.Por otra parte, hasta ahora se demostró que el cóctel de Regeneron es eficaz contra las variantes preocupantes del coronavirus.