Relaciones codependientes.

“Querida Ceci”Hola mis queridos lectores espero que estén bien de salud en unión de sus familiares y amigos. Recibí una cartita donde Natalia que me dice que tiene problemas con relaciones codependientes y me pregunta qué debe hacer para que las parejas que ella encuentra sean las adecuadas para ella. Respuesta: Natalia, por lo visto las relaciones personales son las que tienen mayor prioridad para la mayoría de la gente. Tal vez eres una persona que anda siempre en busca del amor. Y la vida no te trae a la persona adecuada porque tus razones para desear el amor no son claras.Seguramente piensas, Si tuviera a alguien que me amara, ¡mi vida seria muchísimo mejor! No es asi como funciona esto. Un ejercicio que recomiendo es que escribas las cualidades que uno desea en una relación como por ejemplo diversión, intimidad, comunicación franca y positiva, etc.Hay una gran diferencia entre la necesidad de amor y la falta de amor. Eso quiere decir que no tienes el amor y la aprobación de la persona más importante que conoces: tu misma. Por ello entablas relaciones codependientes e inútiles para ambas partes.Cuando necesitamos una persona que nos llene, somos codependientes. Cuando confiamos nuestro cuidado a otra persona para no tenerlo que hacer nosotros nos convertimos en codependientes.Muchos que procedemos de familias problemáticas, hemos aprendido la codependencia de la forma en que nos criamos. Si te pasas diciendo a otras personas lo que tienen que hacer, posiblemente es que tratas de manipular tus relaciones.Si trabajas para cambiar tus pautas de comportamiento, entonces estas permitiendo que las cosas sigan su debido curso. Tomate un momento y ponte frente a un espejo. Piensa en algunas creencias positivas de tu infancia, que han influido negativamente en tus relaciones.¿Dile a tu misma que solo las positivas sirven y educa a tu mente que eso si funciona y eso permitirá que tengas en tu vida otro punto de ver las cosas y tu vida cambiara y veras como te vuelves positiva y por ende todo saldrá mejor?Buena suerte. Pueden escribirme a cmsanez177@gmail.com o al periódico Latino, Querida Ceci P.O. Box 522, Mauldin, SC 29662