Reportan el tercer caso de remisión del VIH con trasplante de células madre

Una mujer estadounidense se convirtió en la tercera persona conocida que entró en remisión del VIH, y la primera mujer de raza mixta, gracias a un trasplante de células madre de la sangre del cordón umbilical.La mujer, de mediana edad y mestiza, fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda cuatro años después de un diagnóstico de VIH, según un resumen de la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas.Después del diagnóstico de leucemia, recibió altas dosis de quimioterapia que destruyeron sus células sanguíneas. Más tarde, recibió un trasplante de células madre de un familiar adulto para reponer sus propios niveles de células sanguíneas. Esto sirvió como un puente para mantener sus células sanguíneas mientras recibía células madre a través de la sangre del cordón umbilical de un recién nacido no emparentado, lo que puede demorar hasta un mes en comenzar a producir células. La sangre del cordón tenía una mutación que hace que las células sean resistentes a la infección por el VIH.Poco más de tres años después de su trasplante de 2017, dejó de tomar medicamentos contra el VIH, conocidos como terapia antirretroviral, y 14 meses después no tenía virus detectable.Según el Dr. Marshall Glesby, jefe asociado de la División de Enfermedades Infecciosas de Weill Cornell Medicine y miembro del equipo de investigación, la ventaja de usar sangre del cordón umbilical es que se extrae de un depósito nacional que permite a los científicos identificar la sangre con la mutación resistente al VIH.Esta fue también la mutación involucrada en los otros dos casos conocidos de curación del VIH en personas que recibieron trasplantes de células madre.Esta mutación se encuentra predominantemente en personas de ascendencia del norte de Europa, lo que limita la capacidad de trasplante a personas que no son blancas. Sin embargo, aunque la paciente de este estudio se identificó como mestiza, aún era compatible con el trasplante, lo que indica un grupo más amplio de posibles receptores de trasplantes de diversos orígenes raciales. La sangre del cordón umbilical no necesita ser tan rigurosamente compatible como las células madre de un donante adulto.La Dra. Yvonne Bryson, jefa de enfermedades infecciosas pediátricas de la Escuela de Medicina David Geffen de UCLA e investigadora principal del estudio, dijo que un hombre que se incluyó inicialmente en el estudio murió de recurrencia del cáncer antes de que se pudieran evaluar sus resultados.La mujer también ha estado en remisión del cáncer durante 4 años y medio. Ella no tenía la enfermedad de injerto contra huésped, cuando las células del donante atacan a las células del receptor después de un trasplante, a diferencia de las otras dos personas curadas del VIH. Esas experiencias previas habían llevado a los investigadores a asumir que la enfermedad de injerto contra huésped era importante para la cura. Pero el caso de la mujer lo refuta, dijo Glesby.Sin embargo, los investigadores advierten que este desarrollo se aplica solo a una pequeña fracción de personas con VIH.Alrededor de 50 personas al año que tienen VIH y cáncer de la sangre pueden beneficiarse de este enfoque, según Bryson.Glesby estuvo de acuerdo: "Este no es el tipo de tratamiento que sería apropiado para alguien que no tiene la necesidad médica de someterse a un trasplante". Este tipo de trasplante puede ser fatal en hasta un 20% de las personas, dijo, o puede causar otros problemas de salud."Esta persona tenía una enfermedad subyacente que requería un trasplante de células madre, así que no quiero que la gente piense que ahora esto es algo que se puede aplicar a los 36 millones de personas que viven con el VIH", dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en una entrevista."No es práctico pensar que esto es algo que estará ampliamente disponible".