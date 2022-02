República Dominicana sigue invicto en Serie del Caribe 2022







2022 Caribbean Series Standings





PAIS

W

L

PCT

DIFF

STRK





Dominican Republic

3

0

1.000

+7

Won 3





Venezuela

3

1

.750

+3

Won 3





Colombia

2

1

.667

+5

Lost 1





Mexico

1

2

.333

-5

Won 1





Panama

1

3

.250

-5

Lost 3





Puerto Rico

0

3

.000

-5

Lost 3







Desde el 28 de enero y hasta el 3 de febrero, el mundo latino de la pelota tiene sus reflectores en la Serie del Caribe 2022 que se juega en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, República Dominicana.Jugando como local, República Dominicana defiende el bicampeonato que consiguió en las dos ediciones anteriores con la representación de Toros del Este y Águilas Cibaeñas, respectivamente. Para esta Serie, la bandera dominicana será defendida por los Gigantes del Cibao, equipo que cuenta con estrellas como Henry Urrutia, Hanser Alberto, Marcell Ozuna y José Sirí, además de elegir como refuerzo a Robinson Canó, quien jugará el clásico caribeño por segundo año consecutivo.En el papel, Venezuela y México también son contendientes al título, aunque cada uno lo hace desde perspectivas diferentes. Los criollos de Venezuela, con tres juegos ganados y uno perdido, serán representados por Navegantes del Magallanes, quienes ganaron en siete juegos una reñida final a pesar de tener un bloqueo que les impide contratar jugadores de Grandes Ligas o ligas menores.Por su parte el equipo representativo de México, los Charros de Jalisco tomaron 15 refuerzos, 13 especialmente para la competencia, y tratarán de emular lo hecho en Santo Domingo 2016, la última vez que ganaron la Serie del Caribe.Los Criollos de Puerto Rico, que hasta el domingo no han ganado un juego, y Caimanes de Colombia, que hasta el domingo tiene record de 2 juegos ganados y uno perdido, son los dos equipos que repetirán su participación tras haberse convertido en campeones de sus respectivas ligas.La Serie del Caribe llega a un juego final el jueves 3 de febrero, en el que se enfrenta el ganador semifinal A vs. ganador semifinal B a las 19:00 horas.Venezuela 2-1 Panamá (en progreso)México vs. Puerto Rico: 15:00 horas localesRepública Dominicana vs. Colombia: 20:00 horas localesMartes 1° de febreroColombia vs. Puerto Rico: 10:30 horas localesPanamá vs. México: 15:00 horas localesVenezuela vs. República Dominicana: 20:00 horas localesSemifinal A. 3er vs. 2do lugar: 13:00 horas localesSemifinal B. 4to vs. 1er lugar: 18:00 horas localesJueves 3 de febrero, Final: Ganador semifinal A vs. Ganador semifinal B: 19:00 horasTABLA DE POSICIONES (Hasta lunes a las 2pm)