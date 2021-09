Republicanos en Florida presentan proyecto de ley antiaborto que sigue los pasos de Texas

La ofensiva republicana para limitar el derecho al aborto continúa ahora en Florida, tras la polémica ley que ya está en vigor en Texas. Son las normas más restrictivas en medio siglo.Los republicanos de Florida, que controlan las dos cámaras del Congreso estatal, han presentado una ley antiaborto que lo prohíbe a las seis semanas, a imagen de la que ya está en vigor en Texas y es la más limitante en medio siglo.El proyecto de ley 167, presentado por el representante conservador Webster Barnaby, prohíbe el aborto a las seis semanas, como la de Texas, a pesar de que la mayoría de las mujeres no saben que están embarazadas en ese plazo porque un ciclo menstrual regular dura cuatro semanas.La ley SB8de Texas sigue siendo la más restrictiva porque la de Florida sí incluye las excepciones de violación e incesto. Ambas contemplan también la de la emergencia médica.No obstante, la ley de Florida exige a las mujeres que acrediten con documentación que han sido víctimas de una violación, incesto, violencia doméstica, tráfico de personas; o que padecen una condición médica que genera un riesgo sustancial para la salud de la madre si sigue con el embarazo.Como la de Texas, la ley de Florida también permite a ciudadanos particulares, sin ninguna relación con el caso, que demanden a quienes practiquen un aborto y también a quienes "ayuden o instiguen" a ello.La normativa de Florida permite esa demanda a partir de los seis meses después de un aborto ilegal, mientras que la de Texas estipula que sea desde los cuatro posteriores a la intervención. En los dos casos, el estado apoyaráLos republicanos llevan años tratando de sacar adelante leyes que restrinjan el aborto, pero ahora están alentados por la decisión de la Corte Suprema de no bloquear la entrada en vigor de la dura norma de Texas mientras analizan el caso como pedían los detractores de esta legislación.Rechazo demócrata"Es la versión floridana de la ley de Texas y es algo asqueroso", consideró la representante demócrata estatal Anna Eskamani, muy vocal contra la nueva norma a través de su cuenta de Twitter.Eskamani participó este martes en una de las manifestaciones que ya se han producido en la capital del estado, Tallahassee, para protestar por la nueva ley del aborto presentada en el Congreso de Florida. Hay nuevas convocatorias en diferentes puntos de Florida convocadas para el 2 de octubre, coincidiendo con el regreso de la Corte Suprema a sus tareas.La responsable de Agricultura en el Gobierno de Florida, la demócrata Nikki Fried, que aspira a competir por la gobernación en 2022, dijo que el proyecto de ley del aborto es "peligroso, radical e inconstitucional"."La hipocresía del gobernador Ron DeSantis y los republicanos en la legislatura estatal de quitarnos nuestros derechos y al mismo tiempo predicar el lema de “mi cuerpo y mi elección” pero solo cuando se trata del uso de la mascarilla es repugnante", añadió.El presidente Joe Biden todavía no se ha pronunciado sobre el proyecto de ley de Florida, pero sí ha expresado un rotundo rechazo al de Texas, mientras el Departamento de Justicia y los legisladores demócratas en el Capitolio nacional han emprendido acciones para tratar de frenar la ley SB8.