Republicanos impiden que el Senado apruebe fondos para mantener abierto al gobierno federal

Los senadores demócratas no lograron vencer el bloqueo de sus colegas republicanos al proyecto aprobado en la Cámara de Representantes, que habría permitido a la administración disponer de los fondos que necesita para seguir su trabajo más allá del viernes.A tan solo 4 días para que se agoten los fondos para el funcionamiento del gobierno federal, el Senado no logró el lunes aprobar el proyecto de ley de financiamiento del gobierno que había sido sancionado por la Cámara de Representantes la semana pasada.En la votación del lunes por la noche, los senadores votaron 50-48 en contra de aceptar el proyecto de ley, muy por debajo de los 60 votos a favor necesarios para proceder. El líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, cambió su "sí" por "no" al final para permitir que los demócratas reconsideren el proyecto de ley más tarde.Los demócratas no lograron superar el bloqueo de los republicanos, quienes, aunque dicen que desean que la administración siga con sus funciones, rechazan el que se haya incluido una provisión para aumentar el llamado ‘techo’ de la deuda."Los demócratas necesitan subir el límite de la deuda por ellos mismos", dijo poco antes de proceder a la votación el líder de la minoría republicana Mitch McConnell, asegurando que no está dispuesto a ayudarlos mientras planean un aumento del gasto en los próximos meses.McConnell ha dicho que quiere financiar al gobierno y evitar un devastador incumplimiento de la deuda, pero quiere obligar a los demócratas a dividir el paquete en dos y tomar el voto del techo de la deuda aparte.Pese a lo que dijo el líder republicano, la deuda que está siendo atendida con compromisos ya contraídos por el gobierno (en gobiernos demócratas y republicanos) en el llamado Gran Viejo Partido están vinculando el aumento al plan de los demócratas de autorizar billones de dólares en gastos en programas de redes de seguridad social.El Departamento del Tesoro ha dicho que se llegará al límite de deuda en algún momento de octubre si no se levanta, y que eso podría desencadenar serios problemas a la economía de Estados Unidos que entraría por primera vez en su historia en cesación de pagos.Es probable que los demócratas vuelvan a intentarlo antes de la fecha límite del jueves para aprobar un proyecto de ley que financie las operaciones del gobierno después del fin del año fiscal del 30 de septiembre, eliminando el debate sobre el límite de deuda por otro día, más cerca de una fecha límite separada de octubre.El éxito significaría un logro histórico, si los demócratas pueden hacer que se apruebe el gran proyecto de ley de Biden."Me conocen, soy un optimista nato", dijo Joe Biden a los periodistas el lunes, mientras se arremangaba para recibir una inyección de refuerzo de covid-19. "Lo haremos".El proyecto de ley que los republicanos del Senado rechazaron el lunes por la noche habría financiado las operaciones del gobierno de forma temporal, hasta principios de diciembre, al tiempo que proporcionaría fondos de emergencia para el huracán Ida y otras operaciones de socorro en casos de desastre y para los refugiados afganos tras la guerra de 20 años.La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha advertido que, si no se aprueba un nuevo límite de deuda, EEUU podría entrar en suspensión de pagos de la deuda nacional en octubre.Esta situación sobre el techo de deuda, que lleva a Estados Unidos al abismo cada pocos años, se produce porque el Gobierno gasta mucho más dinero del que obtiene a través de impuestos federales.Solo en 2021, se estima que el Gobierno incurrirá en unos gastos de 5.8 billones y tendrá 3.5 billones de ingresos, lo que dejará un déficit de 2.3 billones, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso.El Gobierno solo puede emitir deuda hasta el límite establecido por el Congreso, que tiene el poder de elevar ese techo según crea conveniente.