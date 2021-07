Republicanos insisten en la ilegalidad de DACA

Pero apoyan plan para legalizar a ciertos dreamers



Demuestran que estaban físicamente presentes en Estados unidos durante un período de 3 años antes de la promulgación de la ley; y



Eran elegibles o tenían TPS el 17 de septiembre de 2017 o tenían estado DED al 20 de enero de 2021.



Dos senadores republicanos moderados pidieron al presidente del Comité Judicial una reunión urgente para considerar un plan que legalice a los beneficiarios de DACA y advierten un inminente fallo judicial que podría cancelar el programa creado por Obama en el 2012 y protege de la deportación a unos 700,000 soñadores.Nueve años después de entrar en vigor, una larga batalla jurídica (donde laun pedido del gobierno de Donald Trump para cancelar el programa) y unen un tribunal de Texas, los republicanos insisten en que laes ilegal, pero en unadicen que estarían dispuestos a legalizar a ciertos los dreamers.Sin embargo, la oferta es menos amplia que la defendida por los demócratas y conservadores moderados, quienes respaldan un plan bipartidista que incluye un camino a la ciudadanía para entre 1,5 y 2 millones de dreamers y unos 300,000 indocumentados amparados por un Estatus de protección Temporal (TPS), quienes llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes criminales.La oferta estáenviada por los senadores republicanos John Cornyn (Texas) y Thom Tillis (Carolina del Norte) enviada la semana pasada al presidente del comité judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin (Illinois).“Le escribimos para solicitarle que programe una reunión ejecutiva del Comité Judicial del Senado para considerar una legislación que ofrezca estatus legal permanente solo a los participantes activos y actualmente inscritos en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)”, se lee en la misiva.La nota ayuda a comprender cuál es el futuro de DACA y cómo se mueven las facciones republicanas en el Senado. Si bien actúan por separado, unos apoyando la legalización de dreamers y otros en total desacuerdo con cualquier indicio de amnistía, los grupos convergen en un solo objetivo: recuperar el control de una o las dos cámaras del Congreso en las elecciones de medio término previstas para noviembre del 2022.En medio de esta disputa por el control del poder legislativo se encuentra el futuro de DACA. Y también del resto de los 11 millones de inmigrantes indocumentados quienes llevan esperando décadas por una vía que les permita legalizar sus permanencias en Estados Unidos.Estas son las claves de una batalla que se libra en el Senado desde el 18 de marzo, después que la Cámara de Representantes aprobara dos proyectos de ley que incluyen la ciudadanía para dreamers, titulares de TPS y trabajadores agrícolas indocumentados.El 6 de julio, los senadores Cornyn y Tillis pidieron a Durbin, presidente del Comité Judicial de la Cámara Alta, que convocara a una reunión para tratar el tema de la legalización de los dreamers, pero solo de aquellos inscritos bajo el programa DACA, entre 650,000 y 700,000 jóvenes indocumentados que ingresaron al país antes de cumplir 16 años.La misiva recuerda que en junio el Comité presidido por Durbincelebró una audiencia para discutir la Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021, “que proporcionaría un camino hacia la ciudadanía para aproximadamente 4.4 millones de inmigrantes ilegales”.Es decir, de acuerdo con la propuesta, unos 3.7 millones de indocumentados, entre dreamers, titulares de TPS y campesinos quedarán fuera del proyecto.El 18 de marzo, la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley con un camino a la ciudadanía para dreamers, beneficiarios del TPS y trabajadores del campo.De acuerdo con los planes, los dreamers que se beneficiarían no solo abarca a los protegidos por DACA, que deben demostrar que están en Estados Unidos a partir del 15 de junio de 2007, sino que cubre a aquellos que están desde el 1 de enero de 2021 y tienen 18 años o menos. También deben carecer de antecedentes criminales y cumplir con todos los demás requisitos de DACA.De ser así, el número de beneficiarios superaría los 2 millones, además de beneficiarios de TPS y campesinos, llegando a los estimados 4.4 millones.El primero de los proyectos migratorios (dreamers y titulares de TPS) recibió 228 votos a favor (9 de ellos republicanos) y 197 en contra, mientras que el segundo (campesinos) fue aprobado con 247 votos (30 de ellos republicanos) y 174 votos en contra (1 de ellos demócrata).Tanto el proyecto de los dreamers como el de los trabajadores agrícolas incluyen un camino hacia la residencia y la ciudadanía estadounidense, pero cada uno por vías diferentes.Los dreamers deberán demostrar que se encontraban físicamente en el país al 1 de enero de 2021 o antes. Quienes ingresaron después de esa fecha no califican.Entre otros requisitos, deben carecer de antecedentes criminales y estar estudiando o haber obtenido un título o diploma de secundaria y pagar una cuota al momento de iniciar el proceso de regularización.Quienes se encuentran de alta prestando servicio en las fuerzas Armadas también calificarán para regularizar sus permanencias en Estados Unidos.Ambos planes contienen una lista de faltas que excluyen tanto a dreamers como trabajadores agrícolas para legalizar sus permanencias. Entre ellas el haber sido condenado por cualquier delito grave, tres o más delitos menores (incluyendo marihuana), delitos que impliquen desobediencia civil son violencia), violencia doméstica y/o agresión sexual.En cuanto a los TPS y DED (que protege a migrantes venezolanos), el proyecto señala que pueden optar a la residencia provisional condicional si:En la carta, ambos senadores aseguran que “no existe un camino claro y políticamente viable para este tipo de legislación en el Congreso”. Sin embargo, agregan, dados los débiles fundamentos legales del programa DACA y la necesidad más urgente es avanzar en una solución para nuestros beneficiarios de DACA actualmente inscritos, han pasado muchos años de este debate, todos están cansados y “estamos listos para una solución permanente".Pero la solución que ahora plantean es legalizar solo a los beneficiarios de DACA que se encontraban en Estados Unidos al 15 de junio de 2007 o antes.La propuesta de Cornyn y Tillis se apoya, no en el respaldo de la mayoría de los republicanos en el Senado, sino en la esperanza de que el juez Andrew Hanen, quien tiene en sus manos el futuro de DACA (tras una demanda entablada en 2018 por ocho estados encabezados por Texas, quienes alegan que el programa es ilegal desde su inicio en 2012), falle a favor de los detractores del programa y coloque a unos 700,000 dreamers al borde de la deportación.En 2015 Hanen, quien preside la corte federal del Distrito de Houston, del distrito emitió un fallo en contra de la ampliación de DACA y prohibió al entonces gobierno de Barack Obama activar DAPA, programa similar que ponía pausa a la deportación de 5 millones de indocumentados padres de residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses.Cornyn y Tillis indican en la carta que en 2018 el juez Hanen “descubrió que DACA probablemente viola las disposiciones sustantivas de la Ley de Procedimiento Administrativo, en parte porque "otorgaría presencia legal y autorización de trabajo a un millón de personas o más para las cuales el Congreso no ha hecho ninguna disposición y se ha negado a hacerlo una y otra vez".Pero los senadores republicanos no mencionan que el tribunal presidido por Hanen también se ha preguntado por qué los demandantes esperaron 6 años en alegar que el programa DACA es ilegal.“Estamos de acuerdo en que el programa DACA contraviene la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y creemos que probablemente era inconstitucional cuando fue emitido por el presidente Obama”, dicen. Pero agregan que están preocupados de que un fallo en contra dejaría a miles de inmigrantes que colaboran con la economía estadounidense se queden sin permiso de estadía ni autorización de empleo.El grupo liderado por Cornyn y Tillis no es el único en el abanico de escenarios posibles para DACA en el Comité Judicial del Senado. Ambos senadores también participan en otro grupo que desde marzo viene trabajando a puertas cerradas por encontrar un camino de entendimiento que lleve a la aprobación de un plan de legalización para indocumentados.Este segundo grupo, además de Cornyn y Tillis, está integrado por los senadores Susan Collins (Maine), Mike Crapo (Idaho), Lisa Murkowski (Alaska) y Lindsey Graham (Carolina del Sur).Junto a un grupo de 8 demócratas, encabezados por Dick Durbin (Illinois) y los senadores Bob Menéndez (Nueva Jersey), Alex padilla (California), Catherine Cortez-Masto (Nevada), Ben Luján (Nuevo México), Chris Coons (Delaware), Sinema y Muchael Bennet (Colorado), barajan la aprobación de un proyecto que legalice a los dreamers y “están discutiendo las fechas”, dijo una fuente demócrata.Las fechas corresponden a la presencia física en Estados Unidos, ya sea la de DACA (15 de junio de 2007 o antes) o una posterior que incorpore a un mayor número de beneficiarios.“Una probable fecha aprobada por ambos bandos podría ser 2018”, dijeron en junio fuentes demócratas y republicanasTodo indica que los republicanos están convencidos de que el juez Hanen aceptará los argumentos de los estados que en 2018 demandaron la legalidad del programa DACA y cancelará el beneficio migratorio.Fuentes de la comunidad dreamers que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron estar “preocupados” ante un eventual fallo adverso e indicaron “la urgente necesidad de que el Congreso actúe” para darles un estatus legal permanente.Ante un temor real, incluso palpado por los republicanos, Cornyn y Tillis le dicen a Durbin en la carta que “programe un margen de beneficio de iniciativa de ley que solo se dirija a la población con la necesidad más urgente: beneficiarios activos de DACA”.Además, agregan, “los senadores deben tener la libertad de ofrecer enmiendas razonables a este proyecto de ley a través de un proceso de enmienda abierto y recibir un voto a favor o en contra de estas enmiendas”.“Esperamos que tales enmiendas probablemente incluyan propuestas relacionadas con la seguridad fronteriza, aplicación interior y programas de verificación de empleo. Dicho proceso nos permitirá desarrollar un paquete que pueda obtener el apoyo necesario para ser aprobado en el Senado”, precisan.Las fuentes de ambos partidos reconocen que “están cerca” de los 60 votos mínimos necesarios para que un proyecto de reforma migratoria reducido.A mediados de junio Durbin aseguró que el plan se encontraba a 5 o 6 votos republicanos. Es decir, tenía en total entre 54 y 55 votos (considerando los 50 votos demócratas).Tras la reunión de finales de junio, las fuentes republicanas dijeron que la brecha se había reducido. “Estamos a dos, quizás un voto de conseguirlo”, dijo una persona conocedora de las negociaciones.Otra fuente republicana dijo que, de acuerdo con información en su poder, el grupo de negociación tiene asegurados los 10 votos que necesitan los demócratas y que “solo falta definir las fechas que determinarán a partir de cuándo los dreamers y titulares de TPS deben demostrar que se encontraban físicamente en Estados Unidos para pedir la residencia temporal”.Sin embargo, la carta enviada por Cornyn y Tillis sugiere un escenario imprevisto que podría generarse ante el inminente fallo del juez Hanen.De darse, la presión se trasladaría a los demócratas porque si la corte determina que el programa DACA es ilegal, no serán los republicanos quienes tengan que explicar a los votantes su oposición al programa.Mientras tanto, la comunidad de dreamers pide a todos los beneficiarios del amparo que renueven a tiempo sus permisos de trabajo y aquellos que no se han inscrito y califican, que lo hagan lo antes posible.