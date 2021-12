Requisitos más estrictos entrarán en vigencia el lunes

Para viajeros que llegan a EE.UU.

Los nuevos y más estrictos requisitos de prueba de covid-19 de la administración Biden para todos los viajeros que llegan a Estados Unidos entrarán en vigencia el lunes.Las nuevas medidas requerirán que cada viajero que vuele a EE.UU. desde otro país tenga un resultado negativo un día antes de su salida. Esto cambia las reglas que permitían a los viajeros realizar la prueba hasta tres días antes de ingresar al país. La nueva regla de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) entrará en vigencia a las 12:01 am ET del lunes.El cambio en la política, que Joe Biden anunció el jueves junto con una serie de nuevas medidas para combatir el covid-19 este invierno, subraya la amenaza potencial que representa la variante ómicron recién descubierta. Los científicos todavía están trabajando para determinar cuán transmisible es la variante, cuánto enferma a las personas y cuán bien funcionan las vacunas actuales contra ella."Los expertos dicen que los casos de covid-19 seguirán aumentando en las próximas semanas y este invierno", dijo el presidente. "Así que tenemos que estar preparados".Cualquier ciudadano extranjero que viaje a EE.UU. debe estar completamente vacunado, aunque no existe ningún requisito de vacunación para los ciudadanos estadounidenses que viajan por aire, ya sea a nivel mundial o nacional.El lunes, EE.UU. prohibió todos los viajes desde Sudáfrica y siete países vecinos, con la excepción de los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales permanentes, que deben dar negativo para ingresar a EE.UU. pero no una vez que hayan llegado. Cuando se le preguntó el martes cuánto tiempo permanecerían vigentes las restricciones de viaje actuales, Biden dijo: "Bueno, depende"."Será semana a semana, para determinar qué necesitamos y cuál (es) el estado de las cosas. Vamos a aprender mucho más en las próximas dos semanas sobre la letalidad de este virus, sobre cuánto se difunde, sobre si lo que tenemos podemos controlarlo, etcétera”, continuó.Los funcionarios de salud están instando a las personas a vacunarse contra el covid-19 o recibir una dosis de refuerzo si son elegibles. Otras medidas como mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico y ventilación seguirán funcionando contra la variante ómicron.La variante delta del coronavirus sigue siendo la variante dominante a nivel mundial y en Estados Unidos.