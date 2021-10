Requisitos para solicitar el Perdón

Por Daniel Christmann, Abogado de Inmigración

El formulario que se usa para solicitar un perdón provisional a nivel nacional es el Formulario de USCIS I-601A. Además de presentar el formulario y pagar la tarifa, usted tendrá que proveer comprobante de su elegibilidad y, documentación que demuestre que merece el perdón.Usted debe presentar los siguientes requisitos:Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR, por sus siglas en inglés) (si se encontrara en un tribunal de inmigración)SI no se trata de la misma persona que presentó la petición de visa de inmigrante por usted.. SI no setrata de la misma persona que presentó la petición de visa de inmigrante por usted.si a usted se le negara la visa estadounidense.Respecto a la dificultad requerida Inmigración establece lo siguiente: “Dificultad extrema no es un término definible y los elementos para establecer dificultad extrema depende de los hechos y circunstancias en cada caso.”