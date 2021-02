Resfriado, gripe, alergias o COVID-19?

Algunos síntomas son similares, pero es posible distinguirlos. Aquí te decimos cómo.

Con Covid-19 todavía entre nosotros, una ligera tos o dolor de garganta pueden ser preocupantes, especialmente porque los adultos mayores tienen un mayor riesgo de mayor riesgo de sufrir complicaciones por el coronavirus e infecciones como la gripe. Pero no siempre se sabe si se trata de un simple resfriado o de algo que requiere más atención.Aunque las infecciones de las vías respiratorias y las alergias tienen síntomas en común, hay diferencias.La pérdida del olfato y sentir al menos una falta de aire moderada puede distinguir al Covid-19 de otras infecciones respiratorias, dice la doctora Ula Hwang, médico del Departamento de Medicina de Emergencia de Yale en New Haven, Connecticut.De hecho, un estudio publicado en octubre pasado en la revista PLOS Medicine encontró que casi el 80% de las personas que declararon haber perdido el olfato o el gusto dieron positivo en las pruebas de anticuerpos contra COVID-19. COVID-19 también suele provocar fiebre y, posiblemente, tos, diarrea, náuseas y vómitos.A diferencia de un resfriado, cuyos síntomas comienzan gradualmente, la gripe tiende a aparecer de forma repentina, dice Gantzer.También es más probable que tengas fiebre, escalofríos y dolores de cabeza y cuerpo, y te sientas extremadamente más agotado que con un resfriado o alergias. Pero al igual que con un resfriado, es posible que tengas dolores de cabeza, tos y dolor de garganta.El resfriado común suele provocar secreción y congestión nasal, dolor de garganta y, a veces, fatiga o fiebre leve, dice Gantzer. También podrías notar una tos leve debido al goteo de la nariz.Si estornudas y te pican los ojos, la nariz o la garganta, las alergias podría ser la causa, incluso en invierno, dice el doctor J. Allen Meadows, ex presidente del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología. "En los estados del sur, como Carolina del Sur, Georgia, Texas y Alabama, vemos ahora el polen de los árboles desde mediados de enero", dice. Alérgenos como los ácaros del polvo, la caspa de las mascotas y el moho pueden causar más problemas durante el invierno, cuando las personas pasan más tiempo en casa expuestas a ellos, dice el doctor Purvi Parikh, alergólogo e inmunólogo en NYU Langone Health en la ciudad de Nueva York.Si crees que podrías tener Covid-19 o gripe, es importante que te comuniques con tu médico de inmediato para que te aconseje. Además:Aíslate, descansa y bebe muchos líquidos, especialmente si tienes fiebre. "Es una buena idea que los adultos mayores tomen Pedialyte, que puede ayudar a reemplazar algunos de los electrolitos que perderás si estás sudando", dice Gantzer.El paracetamol o acetaminofen (Tylenol y otras marcas), utilizado de acuerdo con las instrucciones del envase, puede ayudar con los dolores y la fiebre, pero no debes tomar más de 3,000 mg al día, dice Gantzer. El spray nasal de solución salina puede ayudar a aliviar la nariz tapada y la congestión. Para la tos o el dolor de garganta, Gantzer recomienda un té caliente con miel o pastillas para la tos que contengan pectina, que recubre la garganta.Debido a que el riesgo de complicaciones graves por la gripe o COVID-19 aumenta con la edad, comunícate con tu médico durante tu enfermedad si experimentas una falta de aire significativa o si un pulsioxímetro casero mide un nivel de oxígeno del 95% o menos. También avisa al médico si tienes señales de deshidratación, como orina muy oscura, o si la fiebre o la tos mejoran y luego regresan.Llama al 911 de inmediato si tienes dolor o presión persistente en el pecho, labios azulados o una sensación repentina de debilidad. “Por desgracia, a veces la primera señal de COVID-19 en los adultos mayores es un ataque al corazón o un derrame cerebral”, dice Gantzer.