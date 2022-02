Respaldo de la casa blanca al estatus legal permanente de las familias separadas en la frontera

Por primera vez, la Casa Blanca dijo esta semana que apoya darle un estatus legal permanente a las familias separadas en la frontera entre México y Estados Unidos durante la administración del expresidente Donald Trump.La nueva postura llega a un año de la creación de un grupo de trabajo por parte de la Administración del presidente Biden para ayudar a reunificar a las familias."Estamos abogando ante el Congreso para que proporcione a estas personas un estatus legal; eso requiere un cambio estatutario", dijo Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.“La Casa Blanca apoya esto al cien por cien, al igual que yo, y seguimos abogando enérgicamente por ello”, agregó.El grupo de trabajo para la reunificación se creó el 2 de febrero de 2021. La Administración ha estado trabajando para reunir familias enteras, lo que significa que los hermanos de los niños separados podrían optar a un estatus legal permanente si el Congreso aprueba una legislación que se ajuste al objetivo de la Casa Blanca.Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo: "Apoyamos al secretario Mayorkas".Michelle Brané, directora ejecutiva del grupo de trabajo, dijo que hasta 1,200 familias siguen separadas. Desde que Biden asumió el cargo, se han reunido unas 130 y hay otras 400 reunificaciones en curso.Brané dijo que podría ser que "algunas de esas familias se hayan reunido por su cuenta y simplemente no tengamos documentación al respecto"."Pero seguiremos acercándonos a esas familias hasta que lo sepamos", agregó. Al preguntarle si será posible reunir a todas las familias, Brané dijo que tiene esperanzas.Médicos por los Derechos Humanos dijeron que las separaciones cumplían con la definición de "tortura" de las Naciones Unidas. La Academia de Pediatría de Estados Unidos también dijo que equivalía a "abuso infantil sancionado por el gobierno".Cuando era candidato, Biden calificó la política de "criminal".Mayorkas declinó decir si la administración de Trump debería rendir cuentas por la aplicación de la política."Yo mismo me he reunido con algunas de las familias separadas", dijo Mayorkas. Y agregó: "Conocí de primera mano el trauma que soportaron, y que algunos siguen soportando, y eso es lo que nos motiva a asegurarnos de que cualquier familia que fue separada por la Administración anterior vuelva a unirse".Las familias, hasta ahora, han recibido poca o ninguna ayuda económica. En diciembre, el gobierno de Biden abandonó las negociaciones para compensarlas en este aspecto.