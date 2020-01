Restricciones con el uso de fuegos artificiales

Siga las instrucciones del fabricante sobre cómo manejar adecuadamente los fuegos artificiales.

Nunca arroje ni apunte fuegos artificiales a otra persona o propiedad.

No se debe permitir que los niños manejen fuegos artificiales. Asegúrese de que sus hijos y mascotas estén a una distancia segura. Nunca deje a los niños desatendidos.

Nunca coloque ninguna parte de su cuerpo encima o delante de un dispositivo de fuegos artificiales mientras enciende el fusible.

No encienda fuegos artificiales en interiores.

No beba alcohol ni fume mientras enciende fuegos artificiales.

Nunca vuelva a encender un fuego artificial que no se ha encendido ni intente encender un fuego artificial usado.

Antes de tirar los fuegos artificiales usados, sumérjalos completamente en agua.

Nunca encienda dispositivos en un contenedor.

Solo encienda fuegos artificiales uno a la vez y luego retroceda rápidamente después de encender cada fuego artificial.

Nunca transporte fuegos artificiales llevándolos en su bolsillo.

Asegúrese de mantener un suministro de agua cerca en caso de un accidente de fuegos artificiales. Una manguera de jardín también es útil.

No experimentes con fuegos artificiales caseros.

Use equipo de seguridad cuando dispare fuegos artificiales (guantes, gafas, etc.)



La ciudad recuerda a los residentes de la nueva ordenanza de fuegos artificialesPor Wilfredo LeónEn noviembre, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que prohíbe a las personas usar, descargar, disparar o encender fuegos artificiales o explosivos similares entre las 10 p.m. y 9 a.m. Sin embargo, la ordenanza incluye una excepción que permite horarios extendidos para laLa ordenanza no prohíbe el uso de bengalas o productos pirotécnicos similares, que no generan ruido apreciable. Además, la ordenanza no se aplica a las exhibiciones públicas de fuegos artificiales, que deben ser permitidas por la Oficina del Jefe de Bomberos.El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Greenville insta a los residentes que eligen usar fuegos artificiales de consumo para que tomen las precauciones adecuadas y sigan los siguientes consejos de seguridad: