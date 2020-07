Restringen la venta de bebidas con alcohol

En un esfuerzo por frenar la propagación del nuevo coronavirus entre las personas más jóvenes, el gobernador de Carolina del Sur Henry McMaster está restringiendo cuándo los bares y restaurantes pueden servir alcohol.A partir del sábado, los establecimientos no podrán servir alcohol después de las 11 p.m. bajo el nuevo orden de McMaster. Bares y restaurantes sirviendo alcohol después de las 11 p.m. enfrentan la suspensión de sus licencias de licor."Sabemos que los adultos jóvenes que están contrayendo rápidamente el virus y propagándolo a nuestras comunidades con frecuencia se congregan en atmósferas nocturnas que simplemente no conducen a detener su transmisión continua", dijo McMaster. "Este enfoque medido y cuidadosamente adaptado disminuirá la oportunidad para que los carolinianos del sur se pongan en peligro a ellos y a sus seres queridos"."Este es un mandato, es una orden que el estado puede hacer cumplir", dijo McMaster, quien dijo que sería imposible hacer cumplir un mandato de máscara en todo el estado.El director del Departamento de Ingresos, Hartley Powell, dijo que la orden se aplica a 8,000 bares y restaurantes con licencias de consumo de alcohol en las instalaciones. Los bares y restaurantes pueden continuar vendiendo alimentos y bebidas no alcohólicas después de las 11 p.m.Powell dijo que DOR trabajará con la División de Aplicación de la Ley del Estado para lograr el cumplimiento comenzando con advertencias."Si llega al punto en que necesitamos revocar la licencia o suspenderla temporalmente, lo haremos", dijo Powell.La orden de McMaster no se aplica al alcohol que se vende en tiendas de conveniencia, supermercados, tiendas de vinos y licores, o negocios minoristas.Los casos entre los jóvenes han aumentado recientemente y las personas menores de 35 años son responsables de la mayor parte de la propagación del virus en el estado, dijeron funcionarios de salud. Según el Departamento de Salud y Control Ambiental, las personas entre 21 y 30 representan el 22% de los casos de COVID-19 en el estado. Es el porcentaje más alto de cualquier grupo de edad seguido por DHEC.