Retención de 48 horas

Por Daniel ChristmannHay muchas formas en las que un inmigrante indocumentado puede caer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Tenga en cuenta que, si un oficial de inmigración se acerca a su hogar, usted no tiene que dejarlo pasar a menos que tenga una orden judicial.Dado que ICE le da prioridad a la aplicación de la ley y tiene recursos limitados, es más probable que vayan a buscarlo a su hogar si usted ha sido declarado culpable de un delito. Usted podría ser puesto bajo custodia, por ejemplo, por la policía local o estatal después de una detención penal o incluso por una leve infracción de tráfico.Después de haber sido arrestado, la policía podría decidir contactar a ICE si creen que usted es un inmigrante indocumentado, o ICE podría contactar a la policía si ven necesario entrevistarlo sobre su estatus migratorio. La mayoría de las veces esto ocurre cuando las cárceles ingresan información sobre los detenidos en bases de datos que comparten con ICE. En tales casos, ICE archivará lo que se conoce como un “detainer” u orden de retención. Esto significa que ICE no puede ir a su encuentro de inmediato, sino que le está pidiendo a la policía o centro penitenciario que lo detenga por un periodo de tiempo adicional para que ICE puede entrevistarlo más adelante, y así determinar si debe o no colocarlo a usted en procedimientos de deportación.Según la ley, usted puede ser detenido por un plazo máximo de 48 horas adicionales. En caso que ICE no lo ponga en custodia dentro de las 48 horas, la ley indica que usted debe ser puesto en libertad.ICE no siempre pone a cada persona que detiene en custodia. Algunas veces ICE permiten que las personas puedan ir a su hogar, especialmente padres con hijos pequeños. ICE recopilará información sobre usted, y tratará nuevamente de deportarlo, pero al menos usted no tendrá que pasar ningún tiempo en una cárcel de inmigración.Si un familiar o amigo ha sido arrestado o detenido, comuníquese con un abogado de inmigración tan pronto sea posible.