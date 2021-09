Revisión republicana de elecciones en Arizona ratifica la victoria de Biden

La revisión de casi 2.1 millones de papeletas del condado más grande del estado, Maricopa, ordenada y financiada por los republicanos, no encontró ninguna prueba de que se hubiese arrebatado la victoria al expresidente Donald Trump.Después de casi seis meses y casi 6 millones de dólares, la revisión de las elecciones de 2020 en Maricopa, el condado más grande de Arizona, concluyó que los resultados oficiales eran correctos y el demócrata Joe Biden ganó, según la versión preliminar del informe final conocida la noche del jueves por medios estadounidenses.El resultado de la revisión de casi 2.1 millones de papeletas, ordenada y financiada por los republicanos, no encontró ninguna prueba de que Donald Trump haya sido escamoteado en su victoria, una afirmación que el expresidente ha repetido insistentemente sin ningún fundamento.La cuenta de Twitter del condado de Maricopa publicó un adelanto de las conclusiones, al señalar: "El escrutinio del condado de las Elecciones Generales de 2020 fue preciso y los candidatos certificados como ganadores, de hecho, ganaron".En otro tuit, el condado criticó la revisión por estar "plagada de errores y conclusiones defectuosas".Biden ganó en Arizona por unos 10,500 votos. El condado de Maricopa fue crucial para su victoria. Los republicanos leales a Trump habían ordenado una verificación de los votos del condado, confiando en que lograrían demostrar que la victoria fue robada.Pero no ha sido así. El borrador del informe de la empresa Cyber Ninjas, muestra que la revisión concluyó que se emitieron 45,469 papeletas más para Biden en el condado de Maricopa que para Trump, lo que dio al demócrata 360 votos más que los resultados certificados.El borrador del informe, que circuló en círculos demócratas y republicanos, indica que no se hallaron "diferencias sustanciales" entre su recuento de votos y el oficial de los funcionarios electorales del condado de Maricopa.Si se incluye en el informe final, ese hallazgo refutaría las afirmaciones infundadas hechas por Trump y sus aliados de que las máquinas de tabulación de votos habían contado mal las papeletas o habían sido pirateadas para cambiar miles de votos de Trump a Biden.