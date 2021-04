Riesgo de coágulos de sangre y la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19

El regulador de medicamentos del Reino Unido reportó que al menos 30 personas han sufrido raros tipos de coágulos de sangre después de recibir la vacuna contra el coronavirus de Oxford-AstraZeneca, pero advirtió que es demasiado pronto para saber si la vacuna es la que produce los coágulos.La agencia aconsejó al Reino Unido a continuar administrando la vacuna, argumentando que tales incidentes de coagulación son muy raros y que los beneficios aún superan en gran medida los riesgos, uniéndose a evaluaciones de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).Pero cada vez hay más informes de coágulos de sangre de diferentes países, particularmente en Europa, donde la vacuna AstraZeneca se usa ampliamente. Algunos países han optado por suspender la vacuna por completo, mientras que otros han limitado su uso a ciertos grupos de edad.Si alguien ha recibido una vacuna y luego desarrolla un coágulo de sangre, no significa necesariamente que la inyección de la vacuna haya causado el coágulo.Después de los informes iniciales de coagulación el mes pasado, AstraZeneca se apresuró a señalar que la incidencia de coágulos en general es menor en las personas que han recibido la inyección que en la población general, en los países que la utilizan.Para obtener una imagen más clara, los científicos analizan más específicamente los tipos de coágulos que se reportan.Para empezar, la trombosis del seno venoso cerebral (CVST) es rara y, normalmente, no es difícil determinar si la incidencia de un coágulo de sangre ha aumentado. En este caso, sin embargo, es un poco confuso, en parte porque la tasa de CVST en la población no está especificada en primer lugar.Si miras esto a nivel global, o incluso nacional, la respuesta es: mucho.Considera esto. Desde que el Reino Unido comenzó a vacunar a las personas el 7 de diciembre hasta el 21 de marzo, ha habido 30 casos de coágulos sanguíneos raros, cuatro de los cuales fueron fatales. En ese mismo período de tiempo, más de 2,5 millones de personas contrajeron covid-19 y 63.082 personas en el país murieron a causa del virus, según muestran los datos del gobierno.«Es vital que el proceso de vacunación no se retrase», dijo David Spiegelhalter, presidente del Centro Winton de Comunicación de Riesgos y Evidencias de la Universidad de Cambridge.Señaló un modelo que mostraba que incluso con los bajos niveles actuales del virus, retrasar la vacunación de 500.000 personas entre las edades de 44 a 54 probablemente provocaría alrededor de 85 hospitalizaciones y probablemente cinco muertes.El COVID-19, en general, ha tenido consecuencias de salud más graves para los grupos de mayor edad. Pero las cifras de hospitalización en varias partes de Brasil y Estados Unidos sugieren que las personas más jóvenes se están volviendo más susceptibles a enfermedades graves que antes. No se sabe si las nuevas variantes son el motivo, los niveles de vacunación, el comportamiento o una combinación de muchos factores.