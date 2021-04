Riesgos migratorios al declararse culpable

DUDAS DE INMIGRACIONPor Daniel Christmann, J.D.Si usted es un inmigrante y ha sido arrestado, asegúrese de considerar las consecuencias migratorias al declararse culpable o al no disputar los cargos, aún si posee una tarjeta de residencia permanente o “green card”.Aunque los abogados defensores en causas penales alienten dicha estrategia para ayudarte a evitar un juicio y tiempo en la cárcel, es de vital importancia que también reciba asesoramiento informado referente a que si la condena que aceptó llevará a un procedimiento de deportación en su contra en la Corte de Inmigración.Si ya ha negociado los cargos y las penas y, ha sido declarado culpable de un delito que podría hacerlo deportable, debería de averiguar si hay algo más que se pueda hacer para evitar la deportación.Si ha sido detenido por un delito que podría tener consecuencias migratorias debe de tomar todas las medidas posibles con el fin de evitar una condena. Averigüe si el abogado está familiarizado con las consecuencias migratorias relacionadas a su condena y, si es posible declararse culpable de una acusación menos grave que podría hacerlo no deportable.La mayoría de abogados penalistas conocen poco o nada sobre la ley de inmigración. Por tanto, ellos deben ofrecer consejos que conduzcan a buenos resultados para la mayoría de clientes, por ejemplo, aceptar un alegato de culpabilidad y evitar tiempo en la cárcel; sin embargo, esto sería el peor resultado posible para un inmigrante ya que el delito al que está declarándose culpable lo haría deportable.Si usted averigua que su abogado penalista no tiene experiencia en asuntos relacionados con la ley de inmigración, en ese caso debería también de consultar con un abogado de inmigración.