Russell Westbrook regresa a casa, deseoso de ayudar a los Lakers de la NBA

Los Lakers tendrán a Westbrook, LeBron James y Anthony Davis en un equipo que luce espectacular.Después de pasar la mitad de la última década con números espectaculares en equipos que tenían pocas oportunidades de éxito, Russell Westbrook se unirá a los Lakers p ara su 14ta temporada en la NBA.El gerente general de Los Ángeles Rob Pelinka logró un espectacular canje para unir a Westbrook con LeBron James y Anthony Davis en un plantel fortalecido de los Lakers, quienes emprenderán la misión de ganar un anillo.La semana pasada, cuando se logró el trueque, Westbrook, de 32 años, no sabía qué decir.Su amplia sonrisa lo dijo todo cuando sostuvo el jersey con el número 0 junto a sus padres y hermano.“Al ser de Los Ángeles, siempre tienes el deseo de jugar para tu equipo de casa”, afirmó Westbrook. “Definitivamente es algo que siempre he tenido en la mente. ¿Quizás un día? Pero siempre regresaba y decía, ‘probablemente no ocurrirá’. Sólo tuve que esperar. Pero ahora que estamos aquí, aprovecharé todo”.Los Lakers creen que podrán aprovechar completamente a James y Westbrook, una combinación que podría ser complicada. Westbrook es uno de los jugadores más dominantes con el balón de su generación, mientras que James es excepcionalmente ofensivo para iniciar jugadas y un gran base, entre otras habilidades.“LeBron es uno de los mejores jugadores de la historia y su habilidad de hacer todo en la cancha me permitirá sólo descubrirlo”, dijo Westbrook. “Llegó a un equipo que está para campeón y mi trabajo será hacer el juego más fácil y encontraré la forma de hacerlo”.El entrenador Frank Vogel hizo eco de la confianza de Westbrook. Vogel recientemente extendió su contrato tras la confianza que Pelinka puso en su habilidad para encontrar la forma de ganar con una alineación extremadamente talentosa, pero no tan joven. Junto a Davis, Los Ángeles tendrá a tres de los máximos anotadores en activo James (primero), Carmelo Anthony (segundo) y Wesrtbrook (quinto).“En cualquier momento en el que tienes grandes jugadores como estos, se requiere cierto sacrificio y todos hemos hablado sobre eso y estamos en el mismo canal”, dijo Vogel. “Pero estos chicos lo pueden hacer todo”.Alex Caruso, Andre Drummond, Ben McLemore y Markieff Morris firmarán en otro lado y Dennis Schröder también se fue tras rechazar un considerable contrato.En su lugar se encuentran Westbrook, Anthony, Dwight Howard, Wayne Ellington, Trevor Ariza, Kendrick Nunn, Malik Monk y Kent Bazemore. El reto de construir un equipo de campeonato desde abajo es enorme, pero Westbrook siente que está listo.