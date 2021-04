Ryan Garcia se retira de la pelea ante Fortuna

El mexicoamericano iba exponer su título del CMB el 9 de julio; comentó que estará inactivo hasta recuperarse.El boxeador mexicoamericano Ryan Garcia anunció a través de sus redes sociales que por problemas de salud se retira de la pelea del próximo 9 de julio ante el dominicano Javier Fortuna, en la cual estaba en juego su defensa del título de peso ligero interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).“Sé que esta noticia puede ser decepcionante para algunos de mis fanáticos, pero hoy anuncio que me retiro de mi pelea del 9 de julio. En este momento es importante controlar mi salud y bienestar. He decidido tomarme un tiempo libre para concentrarme en convertirme en una versión más fuerte de mí mismo.“Espero volver pronto y estoy deseando volver al ring cuando esté más saludable. Quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mis médicos y a quienes me apoyan”, comunicó el boxeador de 22 años a través de su cuenta de Instagram.Momentos más tarde el promotor de Fortuna, Sampson Lewkowicz, comentó que Eric Gómez, presidente de Golden Boy, le detalló que la sorpresiva decisión de Ryan Garcia se debía por “problemas de salud mental”."Eric me llamó esta mañana y dijo que tiene problemas de salud mental y que decidió no pelear", contó Lewkowicz a F ight Freaks Unite.“Tengo un contrato firmado, pero ¿qué hago con un contrato firmado? Lo único que necesito es una solución. Tal vez cambió de opinión sobre la lucha contra Fortuna. Sea lo que sea, le deseo una pronta recuperación”, agregó el promotor de Fortuna.La pelea entre Ryan García y Javier Fortuna, que apenas había sido anunciada el pasado 13 de abril, era el evento principal de la cartelera de Golden Boy Promotions el próximo 9 de julio con sede aún por confirmar.El ganador iba a ser el retador oficial obligatorio para el campeón mundial Devin Haney.