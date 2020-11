Sabiduría y agradecimiento en el Dia de Acción de Gracias

Este año Acción de Gracias es la gran prueba para EEUU.

Por Wilfredo LeónYa hemos pasado los 12 millones de contagios, pero celebramos el feriado como nunca antes: unos sujetos a toques de queda y otros con restricciones de reunirse en familia.Las autoridades de salud a través del país se preguntan sobre cuántas familias respetarán las recomendaciones y restricciones durante la tradicional cena del Thanksgiving. Expertos advierten que el país está lejos de tener control sobre la pandemia del COVID-19 y el sábado se rebasó el umbral de los 12 millones de contagios acumulados.La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) encendió las alertas cuando reportó que más de un millón de personas pasaron por los aeropuertos el pasado viernes. Es casi el doble que hace dos semanas y es el segundo número más alto desde que comenzó la pandemia.Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) preocupados por la segunda ola de contagios, recomendaron no viajar durante el feriado de Acción de Gracias, recomendando “celebrar en casa con las personas con las que usted vive”.El CDC advierte que “viajar puede aumentar sus posibilidades de contraer y propagar el covid-19” y aconseja posponer todas las salidas de casa durante esos días.El doctor Anthony Fauci, quien encabeza los esfuerzos del gobierno federal para aplanar la curva de contagios, dijo que una opción es realizar cenas virtuales, como lo hará su familia.El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIH) contó que sus tres hijas adultas viven en distintas partes del país, pero decidieron sustituir la tradicional reunión familiar del Thanksgiving por una videollamada a través de Zoom.Varias otras conocidas personalidades de gobierno, deportes y espectáculos han anunciado planes similares siguiendo las recomendaciones del CDC y protegiendo a sus familias.Ciertamente, la cena de este jueves no será igual para todos los estadounidenses. Mientras en algunos estados han impuesto restricciones a medida que aumentan las hospitalizaciones, en otros las normas son más relajadas a pesar de los alarmantes casos positivos que ya registran.En nuestro estado, Carolina del Sur, y a pesar de que los contagios, hospitalizaciones y muertes van en aumento, el gobernador Henry McMaster no ha impuesto restricciones adicionales, pero seamos prudentes y a la misma vez agradecidos celebrando con la familia conque vivimos y disfrutemos el próximo Dia de Acción de Gracias. ¡Feliz Dia de Acción de Gracias!