Salario mínimo de los contratistas federales será $15 la hora

El decreto fija que las empresas bajo contrato con el Gobierno federal paguen un salario mínimo de 15 dólares por hora. El salario mínimo actual es de 10.95 dólares para estos trabajadores y la subida se comenzaría a aplicar a partir de marzo de 2022.El presidente, Joe Biden, firmará este martes una orden ejecutiva que aumentaría el salario mínimo para los contratistas federales y daría propina a los empleados que trabajan en contratos con el Gobierno por 15 dólares la hora, según altos funcionarios de la Administración.El aumento de los 10.95 dólares por hora comenzaría en enero y las agencias tendrían que implementar la medida a más tardar en marzo. Biden firmó una orden separada para aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora para los empleados federales.La nueva orden también ordena a las agencias federales que aumenten el salario mínimo por hora con propinas a 15 dólares para 2024 y que se aseguren de que los empleados con propinas que trabajan con contratos federales ganen el mismo salario mínimo que otros empleados con contratos federales.La nueva orden eleva el salario mínimo al mismo nivel para los trabajadores contratados federales con discapacidades e incluye un aumento del costo de vida cada año a partir de 2022.El aumento se basa en una orden ejecutiva de 2015 firmada por el expresidente Barack Obama que elevó el salario mínimo para los contratistas federales, incluidos los trabajadores que reciben propinas y los trabajadores con discapacidades, a su nivel actual. Biden ha hecho que aumentar el salario mínimo por hora nacional, que se ha estancado en 7.25 dólares por hora desde 2009, sea una prioridad.Los trabajadores han estado presionando durante casi una década por un salario mínimo nacional de 15 dólares la hora que se afectaría a millones de trabajadores estadounidenses, pero los vientos políticos cambiantes y la falta de consenso en el Congreso lo han convertido en un desafío.La Administración y los demócratas del Senado retiraron su propuesta de incluir la subida del salario mínimo en el proyecto de ley de ayuda de 1.9 billones de euros por la crisis del COVID-19.Un estudio publicado en febrero por la no partidista Oficina de Presupuesto del Congreso reveló que aumentar el salario mínimo federal a15 dólares la hora sacaría a casi un millón de personas de la pobreza durante los próximos cuatro años, pero también provocaría la pérdida de 1.4 millones de puestos de trabajo, aumentando el déficit presupuestario acumulado en 54,000 millones de 2021 a 2023 y los precios de los bienes y servicios.Un alto funcionario de la administración de Biden no pudo dar una cantidad exacta de contratistas federales que se beneficiarían, pronosticando "cientos de miles", y señaló que la cantidad de trabajadores sería pequeña en comparación con el aumento del salario mínimo federal o el salario mínimo estatal. El número es "algo que no es estático, porque los contratos federales no son estáticos y tomará tiempo incorporarlo en nuevos contratos", dijo el funcionario."Estos trabajadores son fundamentales para el funcionamiento del Gobierno federal, desde profesionales de la limpieza y trabajadores de mantenimiento, hasta asistentes de enfermería que atienden a los veteranos de la nación, trabajadores de la cafetería y otros servicios de alimentos que garantizan que los miembros militares tengan alimentos saludables y nutritivos para comer y a los trabajadores que construyen y reparan la infraestructura federal", dijo el funcionario.El funcionario de la Administración de Biden explicó que el aumento de los salarios no agregaría costes al Gobierno ni a los contribuyentes porque permitiría que "los empleadores retengan a los mejores talentos y reduzcan los costes asociados con la contratación, y se ha descubierto que los sitios de capacitación reducen el ausentismo, conducen a una mayor productividad y reducen los costes de supervisión".El funcionario dijo que para implementar la orden, el Departamento de Trabajo y el Consejo Regulador de Adquisiciones Federales tendrían que emitir reglas a las agencias. Una vez que se desarrollen, se aplicarán a los nuevos contratos, así como a los contratos pendientes de renovación, que serán revisados ​​y revisados ​​para incluir el nuevo salario mínimo.