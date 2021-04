Sammis Reyes es el primer chileno en llegar a la NFL

Firma con Washington

El TE dejó el basquetbol donde representó a Chile como figuras de la talla de Antonio Gates, Tony Gonzalez y Jimmy Graham.Sammis Reyes acaba de hacer historia en el deporte de Chile al ser el primer jugador firmado por un equipo de la NFL, Washington Football Team, a la espera de continuar en el plantel y jugar en la temporada 2021 de la liga de los Estados Unidos.Con 25 años, el chileno dejó el basquetbol donde tuvo algunas temporadas para dedicarse al football después de que le convencieran que tenía oportunidades de brillar en la NFL por su físico y talento, así como él mismo lo señaló."Quería ir a la NBA, ese fue mi sueño durante toda mi infancia y por supuesto nunca sucedió. Así que cuando tenía 23 años, mi agente actual, mi familia y mis amigos cercanos me decían... 'Tienes que darle una oportunidad a esto del football. Eres rápido, eres fuerte, poderoso', así que mis amigos, mis mejores amigos y todos los que me rodean me convencieron de intentarlo", dijo Reyes al South Florida Sun Sentine.Sammis Reyes formó parte de un programa de la liga estadounidense llamado International Player Pathway, que asegura un cupo para un jugador no nacido en Estados Unidos ni Canadá y fue destacado por la cuenta de Twitter de la NFL."La meta más realista es ser parte de los 53 dentro de la cancha todos los domingos. Creo que en los últimos cinco días se notó que soy parte de este deporte, que ya no soy un jugador de basquetbol", agregó en días pasados Sammis en la conferencia organizada por el Player Pathway Program.Cabe destacar que Sammi Reyes se mudó a Estados Unidos a los 14 años, gracias a su talento para el baloncesto y recibiendo una beca de una universidad local. Sus dos metros de altura, lo calificaron como un gran prospecto de este deporte, lo que lo llevó a representar la Selección de Basquetbol de Chile en el pasado.Antonio Gates, Tony González y Jimmy Graham fueron jugadores de que dejaron al basquetbol antes de convertirse en algunos de los mejores alas cerradas de la NFL, camino que desea seguir el chileno como TE en Washington Football Team.