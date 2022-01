San Francisco avanza a la ronda divisional

Tras eliminar a Dallas

Los 49ers lograron derrotar 23-17 a los Dallas Cowboys en la Ronda de Wild Card y ahora enfrentarán a Green Bay en la Ronda Divisional.Los Cowboys volvieron a la vida en el arranque del último cuarto gracias a una intercepción de Anthony Brown cuando Jimmy Garoppolo buscaba conectar con Deebo Samuel. La jugada del esquinero dejó en una gran posición de campo a su equipo.Prescott inició la ofensiva en la yarda 17 de San Francisco y en 3rd & Goal el quarterback buscó a sus receptores, pero todos estaban cubiertos así que decidió correr por el lado izquierdo de la línea y con ello acercar a su equipo a seis puntos, contando el punto extra.Todo estaba por definirse tras la pausa de los dos minutos, Dallas tuvo la ofensiva, pero un castigo los dejó en 4th & 11 y la buena defensa de San Francisco evitó que Prescott conectara con sus receptores y prácticamente ahí ganaron el juego.Dallas no podía permitir que San Francisco lograra el 1st & 10 pero un castigo derivó en que esto sucediera y las aspiraciones del equipo se comenzaron a diluir. En 4th & Inches San Francisco se la jugó Garoppolo lo había logrado pero un castigo los obligó a despejar.Con 32 segundos los Vaqueros necesitaban 80 yardas, con 30 segundos y en la primera jugada llegaron casi hasta medio campo. Dallas llegó hasta la yarda 25, Prescott necesitaba azotar el balón para parar el reloj, pero no lo hizo a tiempo y el juego acabó.Garoppolo tuvo un juego discreto, apenas lanzó para 172 yardas, no tuvo pase de anotación y sí le interceptaron una vez; Elijah Mitchell y Deebo Samuel se encargaron de hacer las anotaciones por la vía terrestre.Del lado de Dallas, Prescott lanzó para 254 yardas, un pase de anotación y una intercepción, mientras que Ezekiel Elliott estuvo desaparecido y apenas logró 31 yardas por tierra.