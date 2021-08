Sancionan los nueve abogados de Trump

Los representantes legales del expresidente, entre quienes figuran Sydney Powell y Lin Wood, deberán reembolsar los gastos en los que incurrió el estado de Michigan y la ciudad de Detroit para responder a la acción legal y recibir 12 horas de clases de educación legal.Una jueza federal sancionó este miércoles a nueve abogados del expresidente estadounidense Donald Trump que presentaron en noviembre pasado en Michigan una demanda sin sustento real sobre supuesto fraude electoral y que era parte de la batalla judicial que emprendió el líder republicano en distintos estados para intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020.La jueza para el Distrito Este de Michigan, Linda Parker, tachó como un "abuso histórico y profundo del proceso judicial" la demanda, según una opinión de 110 páginas recogida por medios locales.La decisión de Parker afecta a nueve abogados del exgobernante, entre ellos Sidney Powell y Lin Wood, que deberán reembolsar los gastos en los que incurrió el estado de Michigan y la ciudad de Detroit para responder al desafío legal.Además, Parker ordenó que reciban 12 horas de clases de educación legal, la mitad de ellas enfocadas en la ley electoral.La decisión abre la puerta igualmente a que los juristas puedan enfrentar acciones adicionales en los estados donde ejercen su profesión."Los abogados que interpusieron la presente demanda abusaron de las reglas bien establecidas aplicables al proceso de litigio al presentar reclamaciones que no estaban respaldadas por la ley; presentar reclamaciones que no estaban respaldadas por pruebas (sino por especulaciones, conjeturas y sospechas injustificadas); presentar alegaciones y reclamaciones de hecho sin realizar la investigación previa requerida; y alargar estos procedimientos incluso después de reconocer que era demasiado tarde para obtener la reparación solicitada", escribió en su fallo la jueza Parker."Se trataba de socavar la fe del pueblo en nuestra democracia y degradar el proceso judicial para hacerlo", sentenció la magistrada, quien defendió las sanciones para "disuadir" a quienes busquen presentar "futuras demandas frívolas".En los comienzos de noviembre pasado, el actual gobernante, Joe Biden, se impuso a Trump por más de 15,000 votos en Michigan, que era uno de los estados clave en la contienda por la Casa Blanca.Powell decía que era su deber presentar la denunciaHace un mes, durante una polémica audiencia virtual sobre el caso, la jueza interrogó a los abogados sobre su trabajo, planteando la preocupación de que utilizaron pruebas dudosas para apoyar los argumentos de las peticiones extremas del tribunal.Wood argumentó durante la audiencia que solo tuvo una participación mínima en esta querella, mientras que Powell defendió enérgicamente la conducta del equipo legal."He ejercido la abogacía durante 43 años y nunca he presenciado un procedimiento como este", dijo Powell durante la audiencia. "Asumo toda la responsabilidad de los alegatos en este caso"."Teníamos la obligación legal ante el país y los electores de plantear estas cuestiones", añadió. "Es el deber de los abogados, en la más alta tradición del ejercicio de la abogacía, plantear cuestiones impopulares".Entre otras falsas acusaciones, los abogados afirmaban en la demanda que operadores de la empresa de soporte informático Dominion entraron a los sistemas por la noche de las elecciones inyectaron votos y cambiaron todo”.Dominion presentó a finales de marzo una demanda por $1,300 millones por difamación contra Powell, luego de que la abogada acusara a la compañía de diseñar un sistema de votación bajo el mando del expresidente venezolano Hugo Chávez (fallecido en 2013) para que nunca perdiera una elección, así como a los gobiernos de Rusia y China.En esa audiencia, la jueza recriminó a los abogados al señalar que "han despreciado su juramento, han burlado las normas y han intentado socavar la integridad del poder judicial".