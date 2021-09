Sandalias elegantes para verte formal

Ideas perfectas para ir a la oficina.



Tacón. Lo sé, la idea es descansar del tacón pero se vale poner de todas las opciones. Esta opción con un poco de plataforma es un poco más cómoda que unos tacones de aguja normales, así que puede ser una buena opción para ir a la oficina.

Plataforma plana. Además de que están muy de moda, son cómodos y prácticos. Puedes combinarlos con muchos estilos para ir trabajar.

Piel sintética. Hay de muchos estilos pero sin duda es una de las mejores opciones de sandalias elegantes para ir a trabajar. Quedan bien hasta con pantalones formales.

Mom. No son exactamente sandalias pero son una muy famosa opción para las mamás porque son bastante cómodos y prácticos.





Plataformas. Aunque son más famosos por su estilo playero, si los combinas con la ropa adecuada pueden verse bien con un look formal para la oficina.

Piel. Para quienes les gusta este estilo de zapatos, son una buena opción porque se ven elegantes por sí mismos y se ven bien para ir a trabajar.

Cerrados. De acuerdo no son tantas sandalias, aunque algunos así lo consideran, pues al ser una opción cerrada se ven más formales y son cómodos.





Red. Incluso si las combinas con un saco, conseguirás un look formal para trabajar y sobre todo, juvenil.



Cuando los tacones no son lo tuyo o las rodillas ya no dan para usarlos diario y los tenis no son bienvenido en tu oficina, hay muchas opciones que puedes usar para lucir formal para ir a la oficina. Por eso, te damos algunas ideas de sandalias elegantes para trabajar con los que puedes crear buenos looks que sean perfectos para ir a trabajar. Otra idea de sandalias formales para trabajar que son muy versátiles son aquellas que la tiran a los colores cafés. Hay muchos estilos. Otro estilo de sandalias para trabajar son este estilo son las cuadradas, son prácticas y cómodas para ir a la oficina.